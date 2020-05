El doctor Elmer Huerta pidió a los padres tener extremos cuidados con los niños y no olvidar el uso de equipos de bioseguridad. “Esto no es de jolgorio en las calles, esto no es un acto social, eso lo tiene que entender la gente, este es un experimento de salud pública en el que se está dejando que padres responsables que decidan sacar a sus hijos, tengan extremos cuidados”, indicó. Fuente: [América TV]