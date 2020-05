El doctor Elmer Huerta explicó que consumir grandes cantidades de vitamina C no hará que tengamos un mejor sistema inmunológico. Además, comentó que consumir frutas y verduras que tengan esta vitamina es más que suficiente. Por otro lado aclaró que las vitaminas específicas son suplementos para poblaciones especiales como mujeres embarazadas, niñas en crecimiento, adultos mayores, etc Fuente: [América TV]