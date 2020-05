Kayla Harvey, una mujer de 26 años que vive en Texas - Estados Unidos, es tristemente famosa en redes sociales tras descubrir la infidelidad de su pareja de una manera muy curiosa.

En los últimos meses soñaba constantemente que su pareja (con la que comparte una relación desde hace 6 años) le era infiel.

Al principio pensó que ‘estaba loca’ y que eran inseguridades propias de ella, sin mayor sustento, pero todo cambió durante la cuarentena.

Estos sueños eran cada vez más recurrentes y decidió revisar el celular de su pareja. Lo que encontró fue más que doloroso para ella.

“Me juró que no estaba engañando ni hablando con nadie más. Tenía tantas oportunidades de decirme y mentirme a la cara cada vez; me dejó pensar que me estaba volviendo loca", cuenta Kayla.

"Una noche, el 25 de marzo, me encerré en el baño y revisé su teléfono. Sé que no debí haberlo hecho, pero tenía que averiguarlo por mí misma. Recuerdo haber dejado escapar un grito cuando vi los mensajes: no parecía real y quería que fuera otro sueño”, agregó.

Kayla jamás pensó que la persona a la que amó con todo su corazón en los últimos seis años de su vida tenía no una, sino dos amantes. Conversaciones, fotos íntimas de las mujeres y hasta los mismos mensajes que intercambiaba con ella encontró en su móvil.

La decepción fue grande y está decidida a no retomar la relación ni darle una segunda oportunidad. Él, lejos de estar sinceramente arrepentido, se lamenta el haber sido descubierto.

En tanto, pensó que era una buena idea comunicarse con ambas féminas y ponerlas al tanto. Grande fue su sorpresa al saber que no les interesaba el tema y que una de ellas incluso tenía esposo, quien estaba al tanto de la situación.

LA CUARENTENA

El detalle es que pese al dolor que le causa esta ruptura a Kayla, no puede alejarse de él físicamente. Como en muchas partes del mundo, en Texas, Estados Unidos, están en cuarentena.

Por tal motivo, aún no puede tomar sus cosas y marcharse a otro lugar, lejos del hombre que le engañó.

