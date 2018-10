10 alimentos para tener un cabello más saludable y fuerte

¿Has probado de todo y no consigues que tu cabello luzca con brillo y aspecto saludable? Quizá no has reparado en un detalle importante: qué y cómo estás comiendo.

La alimentación influye directamente en el bienestar general. Cuando es equilibrada aporta las vitaminas y minerales necesarios para que el organismo capte los nutrientes requeridos para funcionar adecuadamente. Pero hay una vitamina esencial para mantener la salud de la piel, el pelo y las uñas. Se trata de la biotina o vitamina B7.

El déficit de esta vitamina está relacionado con la caída del cabello, las uñas blandas, la fatiga, la depresión, dolor en los músculos, y la anemia. También está relacionada con la pérdida de apetito, la dermatitis y la formación de cuero cabelludo seco. Los síntomas más graves son los trastornos neurológicos y la restricción del crecimiento en niños.

¿Qué alimentos son ricos en vitamina B7? En la galería de la nota te lo contamos.