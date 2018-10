10 peinados que deberíamos atrevernos a llevar

Intentar hacer un cambio de look no siempre es cuestión de realizarse un corte de cabello. A veces sólo es cuestión de variar el peinado para vemos distintas, pero resulta no ser tan sencillo en algunas ocasiones.

Por ejemplo, después de una larga búsqueda encuentras el que consideras el look ideal y cuando por fin te decides a probarlo, dudas si te quedará bien o no y decides olvidarte del asunto. ¿Te ha pasado?

En la siguiente galería encontrarás algunos de esos peinados que quisiéramos hacernos, pero no nos atrevemos. ¿Recuerdas algún otro?