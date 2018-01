El Año Nuevo es siempre la ocasión perfecta para comenzar a plantearnos una nueva lista de objetivos y, aunque sabemos que estará centrada en nuestros proyectos personales, este 2018 también podemos tener metas que vayan acorde a nuestra pasión por la moda.

Te presentamos una lista de propósitos para este 2018 que todo amante de la moda debería seguir para tener un año perfectamente 'fashion'.

1. No nos dejaremos llevar por las promociones de la temporada



Sabemos que es inevitable decirle que no a los súper descuentos que ofrecen las tiendas, pero tengamos claro que, a veces, no necesitamos todas esas prendas que se encuentran en oferta. Ahorrar no está de más.

2. Ahorraremos para darnos un buen gusto



Hablando de ahorrar. A todas nos ha pasado que vemos esa pieza que nos encanta justo cuando hemos gastado todo nuestro dinero, para evitarlo tenemos que aprender a ahorrar para poder darnos un gusto en el momento preciso.

3. Gastaremos más en prendas de calidad



Calidad antes que calidad. Este 2018 buscaremos priorizas esas prendas que sabemos que nos durarán y encantarán por mucho tiempo.

4. Compartiremos el clóset con nuestras mejores amigas



Sin caer en excesos, pero aprenderemos a compartir esas tenidas que nos encantan con nuestras amigas. Sabemos que se lo merecen. Eso sí, también, aprenderemos a devolver las prendas que nos prestaron.

5. No nos dejaremos llevar por todas las tendencias



Es cierto que pueden haber tendencias que nos roben el corazón, pero no podemos estar detrás de todas ellas. Siempre pondremos el toque de nuestro estilo a cada tenida.

6. Estaremos al día de los 'fashion shows' y las Semanas de la Moda



Para no perder la inspiración 'fashion', siempre estaremos pendientes de las nuevas colecciones y lanzamientos de las firmas top. Los conocimientos de moda nunca están de más.

7. Limpiaremos nuestro clóset y le diremos adiós a lo que ya no usamos



Adiós excusas. Ya no hace falta guardar esas prendas que sabemos que no vamos a usar. Es momento de dejar espacio en nuestro clóset para nuestras nuevas adicciones 'fashion'.

8. No iremos solo a mirar a las tiendas



Aunque es un buen pasatiempo, sabemos que siempre terminamos comprando algo. Así que este 2018, solo iremos de compras cuando realmente lo necesitemos.

9. La versatilidad será parte de nuestro estilo



Dejaremos de lado las prendas que nos resignamos a soltar, pues esta nuevo año sabremos adaptarnos a las temporadas y combinaremos los básicos con mucho estilo.

10. Honraremos a nuestros íconos de la moda



Por muy cambiantes que sean las tendencias, nunca perderemos el estilo, la originalidad y la elegancia que nos enseñaron los grandes íconos de la moda.