MujeresXJusticia: 10 razones para asistir a la marcha de este sábado

2. Somos el grito de las que ya no están. Casos como el de Eyvi Ágreda, la niña Jimenita, Evelyn Ccorahua y muchas mujeres más que perdieron su vida en manos de feminicidas no pueden pasar desapercibidos. "Somos nosotras las que nos levantamos por las miles de mujeres que no pudieron hacerlo", comenta Eva Machado, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Es hora de luchar contra los feminicidios. (Foto Referencial. Marcha 'Ni Una Menos', noviembre 2017. Fuente: Miguel Neyra/ El Comercio)