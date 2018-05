Una de ellas ha sido Ashley Graham, modelo de talla grande, quien reveló en el año 2016 que no pudo asistir a esa edición del MET Gala porque ningún diseñador quiso vestirla. No, no es fantasía: es la pura verdad.

Pero ella no ha sido la única. Cantantes de la talla de Beyoncé o actrices como Octavia Spencer también han sido discriminadas por las grandes figuras de la moda.

En esta nota, conoce a cinco celebridades que los diseñadores no quisieron vestir. Recorre la galería.