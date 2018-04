5 consejos para ir de 'shopping' y no fallar en el intento

Comprar no es una tarea fácil. Y más aún si eres amante del 'shopping', como nosotras. A veces, compramos prendas que no usamos jamás -que quedan en nuestro armario de por vida- que no sabemos combinar, que no son de nuestro estilo o que simplemente las compramos por comprar y ya. Y cuando llegamos a casa vemos la realidad: ¿por qué lo hicimos?

Lo cierto es que nos pasa a todas. ¡No te alarmes! Sin embargo, es importante que tomemos algunas cartas en el asunto para no caer en el malgasto constantemente. Conversamos con Ana María Uzuriaga, especialista en imagen cromática y personal shopper, quien nos dio algunos consejos para no fallar en nuestras compras.

1. Armar cápsulas. La idea es comprar prendas que vayamos a usar. Por eso es buena idea armar un grupo de prendas combinables entre sí- basándonos siempre en nuestro estilo- y empezar comprando una principal. A partir de esta prenda ancla, podemos escoger algunas que la complementen. Al comprar, hay que tener siempre en mente esta cápsula y así no compraremos prendas que no nos sirvan.

2. Tener en cuenta la figura. Es imprescindible conocer nuestra figura y lo que mejor nos queda. A veces, compramos prendas para el futuro, aspirando a bajar de peso o formar mejor una u otra parte del cuerpo. ¡Nada de eso! Siempre debemos comprar según tu figura actual: lo que mejor nos quede y nos haga sentir cómodas.

3. Prendas básicas. Siempre es bueno tener en el armario un de set de prendas que no salvan de cualquier situación. La idea es elegir cuáles son nuestros básicos y tenerlos siempre en el closet: nos ayudarán cuando no sepamos qué ponernos.

4. Organizar los looks semanales. Es bueno armar nuestras combinaciones con tiempo: así sabremos qué ponernos y estaremos conscientes de las prendas o accesorios que nos faltan adquirir. La idea siempre es comprar algo necesario.

5. Revisar los complementos. Un outfit nunca está completo si no lleva accesorios. Ayudan a resaltar el look y armar el estilo. Por eso, siempre es bueno tener los básicos y adquirir los que se ponen de moda.

Un consejo extra: jamás pensemos en comprar a última hora. ¡Ahí se toman las peores decisiones!