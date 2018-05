5 mitos sobre cuidados para bajar de peso que no debes creer

- / -

1. Mito: Las dietas de moda son una buena manera para que yo pierda peso y no lo vuelva a aumentar. Verdad: Las dietas de moda no son la mejor manera de perder peso permanentemente. Este tipo de dieta generalmente promete que perderás peso en poco tiempo. Te hacen reducir estrictamente lo que comes o evitar ciertos tipos de alimentos. Es posible que al principio sí pierdas peso, pero es difícil continuar este tipo de dieta. La mayoría de las personas pronto se cansan de seguirlas y vuelven a subir el peso que habían perdido. (Foto: Shutterstock)