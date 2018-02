6 peinados para cambiar de look esta temporada

El verano no solo es la estación perfecta para disfrutar de las vacaciones junto a la playa y el sol, sino que también nos da esa frescura para comenzar a reinventarnos. Si tú también has pensado en cambiar de 'look', anímate a probar con los peinados más 'in', de acuerdo al portal de la revista Vogue.

Desde nuevas propuestas como el corte de estilo 'baby bangs', que te dará un cambio radical y atrevido, hasta la reinvención de clásicos de los años 80 que llegan con un toque fresco y desenfadado. Atrévete a cambiar el 'look' de tu cabello este verano.

Recorre la siguiente galería y descubre cuáles son los cortes y peinados que triunfarán si quieres de look en esta temporada. Toma nota para tu próxima visita al estilista.