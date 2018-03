6 señales de que todavía no es momento para mudarte con tu pareja

- / -

2. Aún no han tenido su primera discusión fuerte. Si tienes poco tiempo de relación y quieren mudarse juntos para vivir la fantasía romántica puede que no sea el momento ideal. El terapeuta Isiah McKimmie asegura que saber cómo reacciona una persona ante los problemas es un factor importante para decidir si convivir o no. (Foto: Shutterstock)