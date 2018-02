7 claves para una relación amorosa exitosa y duradera

- / -

Encarar los problemas. Evita guardar tus molestias e inquietudes para ti misma. Si hay algo que te incomoda de la persona que amas, la mejor opción es decírselo y tratar de solucionarlo. No permitas que lo que no le dices eche a perder los buenos momentos de la relación. Recuerda que la otra persona no podrá adivinar qué te sucede. (Foto: Shutterstock)