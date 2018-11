10 consejos para empezar la semana del mejor modo

"La felicidad es un viaje, no un destino", dice una frase muy conocida en las redes sociales. Y es que quotes inspiradores como ese nos ayudan a afrontar aquellos días malos que todas tenemos: esos en los cuales nos sentimos desganadas y sin motivación alguna para emprender nuestros sueños. Nos pasa a todas. Y sí, no te angusties, hay un modo de darle vuelta al asunto.

La rutina diaria, el estrés laboral y los problemas cotidianos son algunas de las razones que nos generan angustia y desmotivación. Por eso, es importante que practiques algunos trucos para mejorar tu ánimo por las mañanas y empezar la semana con el pie derecho. Aquí te dejamos algunos consejos.

1. Sonríe, aunque no lo desees. Está comprobado que sonreír te ayuda a cambiar de estado mental y dejar atrás el estrés que te paraliza. Intenta respirar 4 veces, relajarte y luego formar una sonrisa. Pronto, te sentirás mejor.

2. Anota 5 cualidades tuyas en una lista y léelas. Aumentar tu autoestima y confianza en ti misma te ayudará a sentirte empoderada y lista para cumplir tus sueños. Inténtalo.

3. Aleja a las personas negativas de tu lado. A veces, nos rodeamos de personas con vibra negativa y poco entusiasmo por la vida que nos contagian y nos hacen olvidar nuestros planes y propósitos. ¡No lo hagas! Es hora de depurar tu grupo de amigos.

4. Ejercítate. Aunque suene extraño, hacer ejercicio es un buen método para subir el ánimo. Esto te ayudará a liberar las conocidas y ansiadas hormonas de la felicidad. Te dará vitalidad y motivación.

5. Traza planes. No importa si son pequeños o gigantes, lo importante es que existan. Tener planes siembra una ilusión en ti y eso te anima para empezar la semana con ganas. Puede ser desde decorar tu habitación hasta planear un viaje.

6. No te trates mal. A veces, cuando nos sentimos desganadas nos culpamos y eso empeora la situación. ¡No lo hagas! Todas tenemos días malos. Opta por entenderte y superar esta situación con la mejor actitud.

7. Haz algo que te apasione. Si tienes un día malo, es hora de hacer eso que amas. Ya sea bailar, hacer ejercicios, leer, dibujar o cantar; cualquier actividad que te apasione es válida. Te sentirás feliz y realizada.

8. Come saludable. Aunque no sea uno de los trucos que tenías en mente, ingerir alimentos sanos te ayudará a sentirte motivada pues la alimentación tiene conexión directa con el estado mental. Por eso, come menos azúcares y más vitaminas. Los frutos secos son una buena opción.

9. Crea un playlist motivador. Escuchar música alegre y empoderadora es una gran opción para sentirte mejor. Abre tu cuenta de Spotify, crea una lista especial para estos días y prepárate para un día lleno de música.

10. Cambia de mentalidad. Aprende a relativizar todo lo que sucede en tu día. ¿Realmente aquello por lo que te estás estresando vale tanto la pena? Preocúpate menos y sonríe más.