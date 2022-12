3 / 11

Es normal que llegues a fin de año con algún objetivo no alcanzado. Está bien que no hayas podido cumplir todo, no te sientas mal por eso. Recuerda que mejor tarde que nunca, volver a poner en marcha uno que hayas procrastinado pero que te gustaría cumplir, te hará sentir mucho mejor y orgullosa de ti misma. Un paso a la vez y llegarás sin arrepentimientos a fin de año. (Foto: Freepik)