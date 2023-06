4 / 11

Lady Gaga, la estrella abiertamente declarada bisexual, es el más grande ícono moderno de la comunidad. Entre sus muchos hits que hablan sobre el empoderamiento y el amor propio, Born This Way es el que se convirtió en todo un himno gay gracias a su honesta letra sobre la libertad de identidad. Su apoyo a la comunidad no sólo se reflejó a través de la música, sino también en la ayuda social. En el 2012, junto a su madre, fundó Born This Way Foundation, la cual provee ayuda en temas de salud mental y bienestar a jóvenes de la comunidad. (Foto: Pinterest)