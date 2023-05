2 / 10

The Black House. Si quieres un lugar donde puedas divertirte con tus amigas, mientras conversan y toman tragos temáticos, The Black House es la opción perfecta para ustedes. Este bar ubicado en la Calle de las Pizzas en Miraflores tiene como temática principal a la política peruana. Con tragos como “Plata como cancha”, “Cortina de Humo” o “Golpe de Estado”, el bar le presenta a sus consumidores una opinión divertida e ingeniosa en la que incluso puedes ser presidente por un día. Su horario de atención es de lunes a domingo desde las 5pm. (Foto: The Black House)