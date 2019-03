10 típicas actitudes machistas que las mujeres debemos eliminar

- / -

Juzgar a otras mujeres por su manera de vestir o por su peso. Si la chica que viste en la calle se siente cómoda en top y minifalda, no quiere decir que es una cualquiera. Si una mujer se viste con ropa holgada y masculina, no significa que sea lesbiana (¿y si lo fuera, qué?). Tampoco sigamos fomentando los restrictivos estereotipos de belleza que por años nos impusieron, que sea más gorda, más flaca o que se ajuste menos a los estándares de belleza que nos han impuesto no significa que valga más o menos. No juzguemos a un libro por su portada. (Foto: Shutterstock)