De seguro alguna vez te has topado con el 11/11 en algún momento de tu vida (y si no lo has hecho, probablemente lo hagas a partir de ahora). Y es que esta fecha tan particular tiene que ver más con fuerzas místicas de la numerología y la astrología que con la ciencia. Su significado podría sorprenderte e incluso, afectar el curso de tu día (o de tu vida, si lo aprovechas al máximo).

¿Qué es la numerología?

El poder de leer, interpretar y conectar los números y sus combinaciones con los seres vivos ; como símbolos de algo que trasciende lo físico y se asienta en lo espiritual.

Ciertas energías y vibraciones convergen según el número que se manifieste. Es cuestión de creer (como Jennifer Aniston y Maluma que se hicieron tatuajes con esta combinación de números). Por eso, fechas significativas como esta suponen uno de los mejores momentos para manifestar y atraer aquello que deseamos a través de deseos .

La numerología es una buena herramienta para autoconocerte, conocer a los demás y la forma en la que se relaciona el mundo. (Foto: Freepik)

¿Por qué el 11/11 es especial?

Si tomamos esta combinación capicúa y la desglosamos, tenemos al número 1, el número maestro que significa unidad, fuerza y energía que al manifestarse por doble partida deviene en un inmenso poder de atracción a través del inconsciente. ¿El resultado? El mejor día para manifestar metas, pedir deseos y lograr que se hagan realidad .

Además, si continuamos desglosando el 11, obtenemos 1 + 1 = 2, el número de la dualidad , relacionado con el arte, la inspiración y la conciencia colectiva; o sea, la capacidad de percibir las cosas más allá de tu propia conciencia.

Esta conexión entre el consciente e inconsciente (la dualidad), en astrología se traduce como el puente entre el mundo físico y el espiritual. De ahí que el 11/11 también sea entendido como la fecha en la que se abre un portal altamente energético, ideal para meditar y conectarnos con las energías de cambio que deseamos atraer en nuestras vidas.

El 11 es considerado un número maestro en la numerología. Representa el carisma, la intuición y la búsqueda de la iluminación. (Foto: Shutterstock)

El Día del Soltero, a.k.a, día del amor propio

Fruto del protagonismo que obtiene el número 1 en esta fecha es la creación del Día Mundial del Soltero. Sí, uno de los días de mayor consumismo (Día Mundial del Shopping), pero también dedicado al poder de creer en el yo y la importancia del amor propio .

Así que si te topas con esta fecha (o incluso hora), no pierdes nada aprovechándola para reconectar contigo misma, meditar y atraer todas esas energías positivas que harán tu vida más amena.

Esta fecha es un autollamado para que pares un rato en la carrera agitada del día a día y te tomes un tiempo para autoanalizar la dirección que está tomando tu vida y qué puedes hacer para que vuelvas a ir por el camino correcto hacia lo que realmente anhelas.

Olvídate (al menos por un día) de tus miedos y todo aquello que te genera estrés (las relaciones complicadas, tu ex, el trabajo, tus finanzas). En el 11/11, solo concéntrate en manifestar la mejor de las energías para sacarle la vuelta a las situaciones difíciles de la vida. Y quién sabe, tal vez hasta ese deseo que pediste en secreto se vuelva realidad.