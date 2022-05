5 / 11

Según la psicóloga Stace Ramírez, la presión de que debes cumplir con ciertos requisitos para encajar en la sociedad puede afectar tu bienestar y estabilidad emocional. Tu valor o felicidad no dependen de otra persona. Si te encuentras en una relación (seria o no), bien por ti. Si no, bien por ti también. No te dejes llevar por la arcaica idea de que el matrimonio es la única forma de demostrar que eres una mujer exitosa y feliz. Las etiquetas no te definen, así que siéntete orgullosa del rumbo que está llevando tu vida. (Foto: Shutterstock)