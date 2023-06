4 / 6

Laverne Cox (actriz, productora, presentadora y defensora de los derechos LGTB) se convirtió en una de las actrices trans más populares del medio luego de protagonizar la exitosa serie Orange is the New Black, por la cual se convirtió en la primera mujer trans nominada a un Emmy. En el 2014, también rompió récords al ser la primera de su género en ganar un Daytime Emmy como productora ejecutiva del documental Laverne Cox Presents: The T Word. (Foto: AFP)