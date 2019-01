5 claves para sentirte positiva todos los días

El inicio de un nuevo año puede ser alentador para algunas personas, pero también abrumador para muchas otras. Una nueva etapa trae consigo nuevas metas y retos por cumplir. Para alcanzarlos, es necesario tener la mejor actitud día a día. ¿Cómo conseguirlo? Esa es la pregunta.

Mantenernos positivas puede ser una tarea difícil si nos sumergimos en la rutina diaria, los problemas y obstáculos que se presentan en el camino a alcanzar nuestros sueños. Por eso, es imprescindible que ser felices sea una de nuestras metas este 2019.

Para alcanzarla, compartimos contigo cinco claves elaboradas por un equipo de expertos de la felicidad que fueron compartidas en el portal Girlboss. Toma nota.

1. Agradece todas las mañanas. Agradecer lo que tienes en la vida, sea poco o mucho, es el primer paso para empezar un día positivo. Convierte este práctica en un hábito diario.

2. Di que no. A veces, nos hundimos en personas, trabajos o proyectos que realmente no queremos y no nos suman. Aprender a decir que no y dejar algunas cosas atrás es básico para un cambio positivo.

3. Elige una frase. Elabora una frase que resuma tus metas y deseos para este 2019. Repítela todos los días en tu mente.

4. No te estreses y siempre piensa en positivo. Antes de molestarte, deprimirte o sentirte mal sobre algo que no salió como esperabas, piensa la razón tras de esa falla y conviértela en una nueva meta. Siempre piensa en positivo.

5. Rodéate de gente positiva. Nada más difícil que ser optimista si estás rodeada de amigos negativos. Elimina a las personas que no suman nada en tu vida. Recuerda: es mejor tener pocos pero buenos amigos, que muchas personas negativas a tu alrededor.