El miedo no debe ser el motor de tu relación. No camufles sus reacciones violentas como si fuera parte de su temperamento o personalidad. No lo escondas bajo la etiqueta de ‘que tiene un carácter fuerte’. Si te hace sentir insegura y tienes miedo de la forma en que te trata (o trata a los demás) y te asustan sus reacciones, salte de esa relación. (Foto: Freepik)