5 frases que no debes decir durante una discusión de pareja 

El amor es complicado. Eso no es ningún misterio. Y lo es aún más si no sabemos comunicarnos de forma correcta con nuestra pareja. Aunque las discusiones siempre estarán presentes- de hecho, son parte esencial de una relación sana según los psicólogos- existen algunas pautas que podemos seguir para intentar que sean lo más cortas y saludables posible.

En primer lugar, recuerda que una discusión siempre debe darse en el marco del respeto mutuo. Además, un buen consejo es intentar no hablar del tema durante la noche- por lo general, estamos cansados y algo irritados- y jamás tomar decisiones definitivas con la 'cabeza caliente'. Ahora sí, vamos con aquellas frases que debes evitar a toda costa si buscas terminar la discusión rápido y por el camino de la paz.

1. Eres igual a tu madre/ padre. Las comparaciones con la familia de tu pareja no solo son irrespetuosas sino completamente innecesarias. Recuerda que mencionar el nombre de los padres de alguien a modo de reproche herirá mucho sus sentimientos y, probablemente, no sea algo fácil de perdonar ni olvidar.

2. Cállate. Nada más irritante que callar a una persona. Si te encuentras en medio de una discusión, intenta escuchar a la otra persona en lugar de solo imponer tu pensamiento. Un buen consejo es tomar turnos para decir lo que piensan.

3. Cualquier frase que empiece culpando al otro. Como bien dice la canción de la cantante colombiana, Shakira: "Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo", es recomendable iniciar hablando de ti. Si haces lo contrario, la otra persona podrá sentirse atacada. En lugar, discúlpate por lo que tú has hecho mal y luego di cómo te sientes.

4. Tranquilízate. Slow down. Esta puede ser una palabra mortal si la usas en medio de una discusión. Cuando uno se encuentra molesto quiere decir todo lo que piensa y que la otra persona pida tranquilidad podría empeorar la situación y sacarlo de sus casillas. Es recomendable que escuches lo que la otra persona tenga que decir y espera a que se calme un poco.

5. "No quiero discutir". Si alguien se encuentra muy molesto, no hay nada que empeora más la situación que el contrincante se retire. Podrías dar la impresión que no te interesa hablar del tema ni solucionar las cosas con tu pareja. Por el contrario, si usas frases como "prefiero tranquilizarme y hablar más tarde", la otra persona te entenderá.

