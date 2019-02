5 hábitos antes de salir de la oficina que aumentarán tu productividad

Aunque generalmente las últimas horas del día son utilizadas para el relajo, incluir ciertos hábitos antes de dejar la oficina podría sumar ánimo y productividad a tu trabajo del día siguiente. En ese lapso de tiempo, aunque sea corto, es preferible que completes tus círculos de compromisos y pendientes, y de ser posible dejar avanzada alguna actividad sencilla que estaba pactada para el día posterior.

Así que, si eres de las que revisa el celular y hace scroll en Instagram los últimos minutos del día esperando a que tu horario laboral termine, te recomendamos plantear los siguientes (y mejores) hábitos en tu rutina:

1. Planifica el día siguiente:

Enumera una lista con los pendientes que tienes para mañana. Con ella, ahorrarás tiempo al día siguiente, al tener tus actividades claras y ordenadas. Si es posible, coloca las de mayor dificultad al inicio, con el fin de cerrar con ellas lo más temprano posible y aumentar tu satisfacción en el trabajo.

2. Responde correos y limpia tu bandeja:

Es muy común que dentro del día intentemos evadir distintos correos, ya que es algo que resta tiempo. Sin embargo, utilizar los 15 últimos minutos del día para responder los más importantes y limpiar aquellos que no lo son te hará ir más tranquila a casa. Responderlos no requiere mucha concentración, por lo que no deberías estresarte.

3. Ordena tu espacio de trabajo:

Este hábito es esencial. ¿Cómo esperas empezar un día satisfactorio si tu lugar está desordenado? Tener un sitio limpio aumentará tus ánimos, y ayudará a fomentar tu concentración. Antes de irte tira la basura, los papeles y acomoda tus apuntes.

4. Ahora sí, puedes relajarte:

Aprovecha los últimos minutos para respirar conscientemente, relajarte y hasta hacer estiramientos. Recuerda que tu lugar de trabajo es un sitio en el que depositas tus mayores dosis de esfuerzo, por lo que nunca viene mal un poco de ánimo personal: felicítate por tus logros del día.

5. Se cortés:

Así como lo haces al llegar, despídete de las personas con las que trabajas. Mantener una relación laboral sana no solo aumentará tu productividad en el día, sino que te ayudará a reducir el estrés y los niveles de ansiedad a tu alrededor.