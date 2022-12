3 / 6

Así como cada Navidad te llenas de espíritu navideño viendo películas clásicas como Mi pobre angelito, El grinch o Los fantasmas de Scrooge. También, pueden recordar capítulos navideños de sus series favoritas como Modern Family, The Big Bang Theory, entre otros. No importa si no todos en casa las conocen, lo importante es que compartan momentos divertidos y especiales que mantengan arriba el espíritu festivo. (Foto: Pinterest)