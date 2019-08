6 mamás famosas opinan sobre la lactancia materna | FOTOS

En 1992, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) establecieron del 1 al 7 de agosto la Semana Mundial de la Lactancia Materna, un evento que tiene como finalidad promover esta práctica e informar sobre sus beneficios en la salud de los recién nacidos.

Según estudios de la OMS, la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses y luego, combinándola con alimentos, debe prolongarse hasta los dos años para asegurar el óptimo crecimiento del bebé.

"La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos y los lactantes, pues les aporta todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo sano. Es inocua y contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los lactantes de enfermedades frecuentes de la infancia como la diarrea y la neumonía, que son las dos causas principales de mortalidad en la niñez en todo el mundo", informa la organización.

Además, la entidad señala que la práctica también favorece a las madres pues funciona como un control de natalidad (en un 98% durante los primeros seis meses), reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario; así como de diabetes tipo 2 y depresión postparto.

Y aunque los beneficios en la salud de la madre y el bebé debido esta práctica son claros, la lactancia materna aún es un tema polémico entre muchas madres ya sea por temor, dolor físico o desinformación.

Para ahondar en el tema, conversamos con seis famosas que son madres y comparten sus experiencias sobre la lactancia materna.

Katia Condos - Actriz

"En mi caso, di de lactar a mis tres hijos. La lactancia materna me parece fantástica. A las mujeres que tienen la posibilidad de hacerlo, se los recomiendo totalmente. No solo por los beneficios que trae para el bebé, sino también por el vínculo que se forma. Ahora, sé que hay muchas mujeres que no pueden dar de lactar por mil razones y la sociedad suele estigmatizarlas, son vistas como "malas madres" por no dar de lactar y eso me parece terrible. Hay muchas razones por las que una madre no puede o quiere darle de lactar a sus hijos y creo que también eso hay que respetarlo", opina.

Emilia Drago - Actriz

"Mi experiencia con la lactancia fue positiva. Le di de lactar a Luna hasta que tuvo 10 meses. Nos fue bien. Para mí, definitivamente la lactancia es importantísima en la vida del bebé. Tanto para su desarrollo y defensas, como para el vínculo que genera con la mamá: la conexión y seguridad que le puedes dar a tu bebé. Creo que es un privilegio dar de lactar. Sé que hay muchas mujeres que no corren esa suerte por muchas razones, a veces trabajo o estrés, pero siempre digo que uno debe de tratar. Para mí darle seis meses está bien, es bastante y es un gran trabajo. Creo que una mujer debe sentirse orgullosa de llegar hasta los seis meses, no creo que uno deba seguir hasta los dos años. En mi caso, le di hasta los seis y me sentí feliz y satisfecha. Creo que le di todas las vitaminas que Luna necesitaba", comenta.

Jazmin Pinedo - Conductora

"En mi caso, decidí que mi hija tomara leche materna, a pesar que algunas personas me contaron lo de las heriditas en los pezones y eso me asustaba muchísimo. También estaba el tema de si iba o no a tener leche, que le pasa a muchas mamás. Entonces, ese tipo de decisiones, que sé que es un tema controversial para muchas mamás, creo que dependen de las circunstancias de cómo nace el bebé y cómo se siente la mamá también. Para mí fue mágico, lo recomiendo. Le diría a las personas que dejen de lado los comentarios, que lo vivan y lo prueben. Creo que cuando me dieron a mi hija, la puse para que tomara leche y ella me miró fijamente, fue el momento en que morí de amor. En ese momento me perdí: me di cuenta que ella era todo para mí.Me parece una conexión súper bonita. Luego, cuando ella dejó de lactar como a los siete meses, me dio demasiada pena y le insistí un montón para que ella siguiera tomando. Pero bueno tuve que entender que ya era grande y se moría de hambre (ríe)", cuenta.

"Ahora, creo que también es importante entender que no está mal que no lo hagas. Es una decisión. Cada madre decide y depende mucho de las circunstancias", añade.

Melissa Paredes - Actriz

"Le di de lactar a Mia medio año. Fue hermoso, es una conexión muy bonita. A mí se me fue la leche materna cuando empecé a trabajar, porque ya no había succión tan recurrente como lo habitual. Recuerdo que sufrí un montón porque para mí era un momento mágico darle de lactar a mi bebé. Como mamá, sentía que estaba conectando con ella. Antes decía que no iba a hacerlo por mil motivos, pero después, cuando tuve a mi bebé, todos mis pensamientos cambiaron. Yo hubiese querido darle hasta el año, pero no pude", revela.

"Es lindo, pero obviamente duele un poco. Pero creo que duele hasta que ambos (madre y bebé) se acostumbran y ya ese dolor pasa a ser secundario", concluye.

Giulliana Weston - Modelo

"La verdad es que no di mucho de lactar. A ninguno de mis dos hijos. No tenía mucha leche y el doctor me dijo que complemente su alimentación porque no los llenaba. Es una etapa fuerte, en donde se necesita mucha paciencia y dedicación. En mi caso, me desesperaba y el bebé lloraba. Solo pude dar lactancia materna exclusiva durante dos meses y luego un mes más, pero mezclando la leche con fórmula", cuenta.

"Me saco el sombrero con las mamás que dan de lactar durante un año. Mis respetos. Pero creo también que las personas son libres de decidir qué hacer y cómo alimentar a sus hijos, siempre y cuando no se les hago daño, claro está. Esos meses de lactancia sientes una ternura y conexión con tu hijo increíble. De hecho, para mí le estás dando vida a tu hijo y esa sensación es inexplicable. Pero se tiene que entender que a veces hay mucha presión y tu cuerpo está en cambio constante después de dar a luz. Estas más susceptible y te frustras más si las cosas no salen como esperas. Y si uno se siente así, todo se lo pasas a tu hijo. Así que, mientras te sientas cómoda haciendo lo que haces, dando de lactar o no, bienvenido sea. Mamá feliz: bebé feliz", agrega.

Paloma Yerovi - Actriz

"Para mí la lactancia materna es una opción natural, por los valores nutricionales que le da al bebé y la conexión que establece con la madre. Es como volver al origen de la vida. Pero también pienso que es una decisión personal de la madre, pueda que no tenga leche o decida no darla de manera exclusiva...hay muchas formas de llevar la lactancia y ninguna es para mí es la correcta definitivamente. Creo que lo ideal es que es la madre se sienta libre de culpas, ya sea con la leche materna o la leche de fórmula, que pueda decidir de acuerdo a sus circunstancias y posibilidades", señala.