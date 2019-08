6 parejas de celebridades que se separaron debido a una adicción | FOTOS

Nada dura para siempre. Y el amor no escapa la regla. Echemos ojo a las celebridades. Decenas de famosos se han enamorado, han gritado su amor a los cuatro vientos y luego...todo se ha terminado en un dos por tres. De hecho, algunos se han animado a contar el por qué.

Algunas celebridades han revelado las razones detrás del rompimiento con sus parejas. Lo más sorprendente: muchas de ellas han sido debido a problemas de adicción al alcohol o a las drogas. Una realidad difícil que aqueja a muchas personas en el mundo.

Una de las más recientes fue la separación de Mac Miller y Ariana Grande. Los cantantes se mostraron inseparables durante dos años hasta que Grande reveló que no podía más. "Durante muchos tiempos fui el pegamento de Mac, le ayudé con sus problemas con el alcohol y las drogas, pero poco a poco me di cuenta de que no podía seguir ayudándole", djo la cantante a Vogue poco después de la muerte de Miller debido a sobredosis.

Otra noticia impactante fue la separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie, la pareja se separó en el 2016 tras más de una década de matrimonio y varios hijos juntos. ¿La razón? Poco después se sabría que una de las causas más fuertes fue la adicción al alcohol que sufría Pitt. "Podía tumbar a un ruso bebiendo de su propio vodka. Era un profesional. Era bueno. Pero se convirtió en un problema. Y estoy realmente feliz con el hecho de que ya haya pasado medio año, lo que es agridulce, pero vuelvo a sentir cosas en la punta de los dedos otra vez", dijo hace poco la revista GQ.

En esta nota, en Viu.pe hemos creado un listado de 6 parejas de celebridades que (lamentablemente) se separaron debido a una adicción. Recorre la galería y descubre de quiénes se trata.