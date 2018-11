8 tipos de chicos con los que seguro te toparás (y debes decirles adiós)

El amor es complicado, pero si no lo fuera sería muy aburrido ¿verdad? Sin embargo, hay factores que tener en cuenta a la hora de elegir una pareja con la cual compartir nuestros días. Es importante tener bien en claro que el amor no es sinónimo de sufrimiento ni de dolor. El chico con el que estés te debe dar la seguridad de poder ser tú misma en todo sentido, de sentirte libre.

Y claro, no es fácil, antes de llegar al indicado seguramente te toparás con otros que te rompan el corazón o que tú decidas dejar ir. También, aquellos que llegarán y que no deberías ni siquiera dejar entrar a tu vida por completo. Mujeriegos, egocéntricos e indecisos eternos encabezan la lista de estos chicos. Conoce a los demás aquí:

El indeciso:

El típico perro del hortelano. Es ese que no te dice que te quiere pero tampoco te deja ir, que no formaliza quedarse en tu vida pero tampoco se va. Te da para mucho cuento y ahí sigues (sin explicación) porque simplemente te gusta mucho. ¡Reacciona!

El tóxico:

De este debes alejarte. Una relación tóxica solo se caracteriza por la manipulación, los celos y el control extremo. ¿Quieres algo así? Ojo, una relación no debería ser una 'carga' ni algo que te detenga en vez de motivarte. Que no te mienta, los celos no son porque quiera cuidarte, y el amor no tiene porque doler.

El egocéntrico:

Aceptémoslo. Aunque nos gustan los chicos con convicción, nos hemos topado al menos una vez con el que cree que el mundo gira alrededor de él. Su pelo, físico e inteligencia son 'sobresalientes' de los demás, y no, nadie más que él importa.

El hombre - hijo:

Es aquel que está (demasiado) acostumbrado a ser el bebé de la casa y a los engreimientos de su mamá. Todo bien con el amor de madre, pero es agotador que te estén comparando cada 5 minutos y que deseen encontrar una esposa que les haga todo. No te conviene.

El intenso:

Cariñoso al máximo y planificador de vidas futuras. Ya sabe que nombre le pondrá a sus hijos y hasta donde vivirán. Ok, todo lindo con ilusionarse juntos, pero que pasa si, ¿su mundo empieza a girar solo alrededor de ti? Recuerda que lo más lindo es el amor propio, y que está perfecto que ambos tengan su propio espacio.

El mujeriego:

Suelen ser ese 'amor de una noche' que al final se convierte en algo más. No te la creas, probablemente salude a todas con la misma oración y tú no deberías ser una más en la lista.

El flojo:

También conocido como 'Peter Pan', ya que va en búsqueda de una 'Wendy' que le solucione los problemas, le haga pisar tierra, lo mime y lo 'cuide'. Cariño, no necesitas cuidar (ni mantener) a nadie. Déjalo ir, será lo mejor que puedas hacer.

El que es 'bien bueno y te quiere bastante':

Seamos sinceras. en nuestra vida se ha aparecido ese chico que nos aprecia, valora y quiere mucho. Pero, por alguna razón del universo, ¡no nos vuelve locas! Entonces, te quedas en esa relación simplemente porque es cómodo y fácil, pero no hay convicción.