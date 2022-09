Luego de que la modelo e influencer Sumner Stroh acusara a través de un video en Tik Tok a Adam Levine de haberle sido infiel a su esposa, el ángel de Victoria’s Secret, Behati Prinsloo, el vocalista de Maroon 5 se pronunció. En su comunicado emitido por Instagram, negó haber sido infiel.

El vídeo donde Sumner Stroh revela cómo habría sido realmente lo que pasó entre ella y Adam Levine ya cuenta con más de 16 millones de vistas en TikTok. La noticia llegó rápidamente a oídos de él, por lo que luego de unas horas del destape de la modelo, subió una historia a Instagram donde afirma que nunca le fue infiel a su esposa, sino que sólo tuvo mal juicio y cruzó la línea al hablar de forma inapropiada con la modelo pero que jamás pasó algo más entre ellos.

“Se están diciendo muchas cosas sobre mí en este momento y quiero aclarar el aire. Tuve mal juicio al hablar con alguien que no sea mi esposa de CUALQUIER manera coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado; he abordado eso y he tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia”, anunció el cantante.

Adam, señaló a su familia como el pilar de su vida: un matrimonio de 10 años de relación, dos hijas menores y un bebé en camino. “Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el error más grande que pude haber cometido. Nunca lo haré de nuevo. Asumo total responsabilidad. Lo superaremos . Y lo superaremos juntos”.

(Foto: IG @adamlevine)

La críptica respuesta de Sumner

Poco después de la respuesta de Adam ante las acusaciones, la modelo de 23 años compartió un críptico mensaje en contra respuesta. “Alguien consígale a este hombre un diccionario”, comentó, probablemente en referencia a lo que Levine define como infidelidad, pues según él nunca tuvieron una relación física, por lo que no contaría como infidelidad; algo que Sumner sí alega y ha dejado muy en claro en sus vídeos . Según ella su relación duró un año.