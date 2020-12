Ramalia Vizcarra tuvo su primer encuentro con el ajedrez a los tres años de edad. Sí, a los tres. Fue de la mano de su padre Fred, quien imaginó para ella un tablero de ajedrez tamaño real en su modesta sala. “Hice un cuadro grande en la sala, dibujé el tablero y ella participaba como si fuera la dama, el caballo y el peón”, rescata; como regresando en el tiempo.

La pequeña se fue familiarizando con los movimientos y funciones de cada pieza de esa manera, como si se tratase de un mágico juego creado solo para ella. A los cuatro años, ya estaba lista para participar en torneos locales, en los que consiguió sobrepasar a niños mayores que ella. A los cinco, Ramalia lograba su primer título: Sub campeona categoría sub 7 femenino en el Campeonato Metropolitano del 2016.

Pero, ¿de dónde viene aquella chispa? Para entender el talento innato de Ramalia es necesario conocer también la historia de su padre con el ajedrez. Él, se topó con el denominado deporte ciencia ya más adolescente. A los 13 años, para ser exactos. Fue su primo quien le enseñó, a punta de ‘cocachos’, sin esperar que a los seis meses el aprendiz le estaría volteando la partida. “Empecé a ganarle y él ya no quiso jugar conmigo (risas). Ya de más joven me iba a jugar a la Plaza Francia, pero siempre de manera aficionada”, comenta.

Ramalia inició en el ajedrez a la corta edad de tres años. (Foto: Kallpa Generación)

Muchos años después, fue por su hija que Fred empezó a adquirir libros sobre el deporte, a zambullirse en lecturas infinitas sobre tácticas, aperturas, leyes y normas. A sacar ánimo y confianza cuando en ocasiones faltaban. Siete años después, no ha soltado su mano, y la pequeña promesa acumula ya decenas de títulos a nivel internacional y se posiciona como una de las figuras más valiosas del ajedrez peruano.

-BRILLO INTERNACIONAL-

En el último Mundial de Ajedrez, FIDE World Youth Rapid Champ - America - U10, llevado a cabo hace apenas unas semanas, Ramalia Vizcarra consiguió dejar en alto el nombre del país, ocupando el octavo lugar de la contienda y logrando sobrepasar a varias de sus contrincantes sudamericanas.

Este resultado se da luego de un cambio en la modalidad de juego debido a la pandemia, con un giro que ha llevado lo presencial al ámbito virtual: “Todo es por internet. Las enseñanzas también lo son. Felizmente, mi hija se ha adaptado rápidamente a este estilo de juego. Físicamente, las partidas duraban entre una hora y media a dos horas, pero ahora, todo se da en 10 minutos. El competidor tiene que ser más ágil a la hora de pensar, y ella lo ha logrado. Tiene esa virtud. Estoy muy orgulloso”, precisa Fred.

"Ramalia merece apoyo del Estado. De esa forma ella practicaría más tranquila este deporte ciencia", comenta su padre. (Foto: Kallpa Generación)

Al último logro, se suman además los ya acumulados en años anteriores, pues Ramalia es Campeona Panamericana de Ajedrez 2020-2019 (título que consiguió en Medellín, Colombia), Campeona Sudamericana de Ajedrez 2020-2019 (título que consiguió en Bs.As. – Argentina), Campeona Nacional de Ajedrez 2020-2019, y, por si fuera poco, también obtuvo 3 títulos FIDE como WCM en el último año, los que la posicionan como candidata a Maestra de Ajedrez.

Asimismo, también fue Imagen de la Mujer, homenajeada en el Día Internacional de la Mujer, por el Presidente Martín Vizcarra, La Ministra de la Mujer y la Alcaldesa de SJM. “Del ajedrez, me gustan las aperturas, las tácticas y las estrategias. Me siento feliz, porque he alcanzado ser campeona metropolitana, nacional, sudamericana y panamericana. En el futuro, me gustaría ser ingeniera robótica, además de ser campeona mundial y Gran Maestra”, cuenta Ramalia, con la emoción y timidez de una niña que aún quiere conquistar más del mundo.

