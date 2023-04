La actriz peruana, Alessandra Fuller, está disfrutando de su etapa de novia tras comprometerse con el abogado Francesco Balbi en febrero de este año. Frente a la Torre Eiffel en París, la joven pareja selló su amor y desde ese momento, los preparativos se pusieron en marcha. Pudimos ver como la artista local organizó una privada fiesta para celebrar su pedida de mano y recientemente, Ale Fuller ha dado mayores detalles de su ansiada boda.

Alessandra Fuller cuenta detalles de los preparativos de su boda

En una entrevista con el programa “América espectáculos”, la artista de 28 años dio detalles de cómo está organizando el evento más importante de su vida.

Recordemos que Alessandra Fuller cuenta con más de 3 millones de seguidores en redes sociales, lo que la convierte en una de las figuras peruanas con mayor cantidad de seguidores. Precisamente, su talento y carrera artística le ha permitido expandir sus fronteras y construir relaciones con importantes personalidades internacionales. De ahí que no nos sorprendería ver a personalidades del extranjero en la celebración del matrimonio de la famosa nacional.

“Queremos que sea sorpresa para los nuestros y que ellos también se sorprendan. Hay un artista internacional y será sorpresa incluso para mí. Fran no quiere decirme”

Foto: IG @alefuller

Además, Fuller fue consultada acerca de la posibilidad de televisar su boda, una práctica algo común entre las principales figuras nacionales. “Entiendo que en la prensa también hay como mucho interés en saber qué va a pasar. Estamos ahí viendo hasta qué punto porque sí me encantaría también compartir. De alguna manera, he sentido que me han visto crecer”, afirmó.





La protagonista de la recordada telenovela “Ven baila, quinceañera” también aprovechó para resaltar el apoyo de su futuro esposo, quien se encuentra bastante involucrado en los preparativos de la esperada boda. “Él parece la novia, yo le digo: ‘baby tú pareces la novia’. De verdad, eso no es normal, él está ahí con las flores, convocando reuniéndose que no sé qué. Es abogado tú sabes es todo estructurado, ordenadito”

¿Luciana Fuster sería la encargada de organizar la despedida de soltera de Alessandra Fuller?

Si nos referimos a una de las amistades más consolidadas del medio del entretenimiento en Perú, no podemos dejar de lado la relación que existe entre Alessandra Fuller y Luciana Fuster.

Foto: IG @alefuller

La influencer y modelo que se encuentra preparándose para concursar en el Miss Perú Grand le ha dedicado en más de una oportunidad dulces mensajes a una de sus mejores amigas, reafirmando así el lindo lazo que las une. “Aquí para desearte una vez más la mejor vida y, como siempre te digo, mereces todo lo lindo que te está pasando por ser como eres, porque eres una persona maravillosa y mereces estar llena de cosas maravillosas”, precisó en un video difundido en redes sociales.

Si bien aún no se conoce la fecha en la que se celebraría el ansiado matrimonio, es muy probable que la despedida de soltera se lleve a cabo este año y no sería una sorpresa que Luciana Fuster sea la organizadora del tradicional viajes entre amigas.