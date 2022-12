Luego de semanas de preparación, Alessia Rovegno por fin se encuentra en camino a Nueva Orleans para dejar en alto al Perú y traer a casa la corona del Miss Universo 2022. Entre abrazos y palabras de aliento, Alessia emprendió orgullosa su camino hacia la recta final del certamen de belleza.

“Arriba Perú!!!!!! ❤️🤍❤️” fue el mensaje con el que Alessia se despidió en redes. “Me siento muy contenta de haber vivido todo esto. Ha sido como un sueño. Ahora es momento de disfrutarlo y dar lo mejor”, comentó en las afueras del aeropuerto Jorge Chávez.

El momento congregó a fanáticos y medios deseosos de despedir a Alessia antes de que emprenda rumbo a Estados Unidos para enfrentarse en la final de la 71.ª edición del certamen este 14 de enero.

El look de Alessia en la despedida

Sencilla y sofisticada, Alessia llegó al aeropuerto vistiendo un conjunto de caffarena y pantalón sastre en tono nude. El toque local estuvo a cargo de Yirko Sivirich, quien completó el look de Alessia con una casaca denim con un bordado dorado del escudo peruano en la parte trasera

Y como no podía faltar, como regalo de despedida la Miss recibió una imponente bandera peruana que ondeó en alto mientras saludaba a sus fans y posaba ante las cámaras.

La llegada de Hugo García

A esta cadena de celebración, se sumó su novio, el chico reality Hugo García , quien llegó en medio de la despedida para acompañar a Alessia en esta etapa final. “Ella estuvo en la final de Esto es Guerra, así que ahora tengo que estar yo en primera fila con mis pancartas apoyándola”, comentó Hugo.

Además de los saludos de despedida, la Miss Perú aprovechó para contar un poco sobre las últimas semanas de preparación y el enfoque que tuvo, a raíz de las comparaciones que saltaron entre las reinas de belleza. “Para ser totalmente sincera, no he estado comparándome con las otras candidatas. Me he enfocado más que nada en mí . Sé quiénes son, sigo a muchas y he conocido a algunas. Son muy lindas, pero me he enfocado en mí esta vez”, reveló.

Cuando le preguntaron sobre su evolución en las pasarelas, Alessia reveló lo orgullosa que estaba con las mejoras que notó en sí misma en las últimas semanas. “Hasta yo estoy super sorprendida. Yo empecé sin saber pasarela de miss. Yo vengo del modelaje de moda donde uno tiene que lucir la ropa y lo último que había que lucir era uno mismo. Me siento muy contenta ahora porque he visto la evolución, la he sentido”, comentó.

Sobre la carrera musical de Alessia

Prepararse para un certamen de talla internacional como el Miss Universo requiere de concentración y dedicación al 100%. Por eso, Alessia puso en ‘stand by’ a las promociones en su carrera musical para enfocarse de lleno en su preparación. Sin embargo, durante la despedida, reveló que se aproxima el lanzamiento de una canción llena de sentimiento. “Es una canción muy bonita que da un mensaje de amor y paz. Al grabarla me conmovió mucho, me emocioné mucho”, comentó. “Definitivamente la música es parte de mí y lo seguirá siendo. He estado en pausa por el Miss Perú, pero espero retomarla”, agregó antes de despedirse por última vez y partir.