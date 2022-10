El amor es de los sentimientos más lindos que experimentamos. Pero así como todo en la vida, tiene altos y bajos. Las relaciones de pareja pueden terminar y causarnos dolor. Eso es totalmente válido. Lo importante aquí es entender nuestras emociones y asimilar la situación de ruptura. Tener muy presente que existen formas de sobrellevar estos complicados momentos nos devolverá poco a poco la tranquilidad. Para hablar de este tema, recurrimos a una especialista como Danae Franco -psicóloga clínica- para que nos brinde una guía de cómo afrontar una separación amorosa.

La experta en salud mental nos hace recordar que terminar una relación no es nada fácil por todo lo que esto implica. Los momentos vividos, las emociones o los sentimientos que quizás aún siguen presentes y sobre todo la sensación de “volver a empezar” o conectar nuevamente con la soledad, puede resultar aterrador.

Foto: Getty Images

Muchas veces, se suele adjudicar el término “duelo” exclusivamente a la pérdida de una persona o familiar cercano cuando terminar con alguien querido también implica dolor, pues significa ponerle fin a algo para dar lugar a un nuevo inicio. Aprender de la experiencia y sobre todo volver a encontrar el bienestar personal y emocional, como todo proceso, toma tiempo. Así que no, no existe una fórmula mágica ni estándares para lidiar con el fin de una relación pero sí es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones que podrían ser útiles.

Evita terminar la relación sin dar la cara o a través de medios digitales

“Sea cual sea el motivo para dar por finalizada la relación, es importante que se pueda conversar cara a cara, por muy tentador que suene enviar un mensaje de texto, audio o simplemente desaparecer” , explica Franco. Reconocer y ser consciente que esta persona formó parte de tu vida y compartió diversos momentos contigo será saludable para el proceso de superación. “Es recomendable destinar un tiempo y espacio para dar lugar a la conversación que ponga fin a la relación. De este modo podrás expresar de manera más clara tus sentimientos y/o argumentos, sintiendo así que cierras este proceso diciendo todo lo que era necesario”, aconseja la psicóloga.

Intenta expresarte con sinceridad

“Si estás del lado que ha decidido dar por finalizada la relación, intenta mostrarte segura y clara con el mensaje que deseas trasmitir. Sí, es inevitable que surjan diferencias, puntos de vista distintos e incluso momentos de tensión, pena y rabia. Ante eso, es importante recordar y tener en cuenta que la claridad y la sinceridad te permitirán cerrar este episodio de mejor manera”, recomienda la especialista.

Foto: Getty Images

No compares tu relación ni el proceso por el que estás atravesando

“Posiblemente escuches diversos ejemplos de relaciones o rupturas de personas cercanas que no funcionaron, esto acompañado de consejos de lo que “se debería hacer o no” en estos casos. Sin embargo, debes tener muy presente que cada proceso es único y distinto. Intenta no caer en comparaciones que no te suman y recuerda que a pesar de los momentos difíciles, también hubieron otros que generaron mucho aprendizaje y que, finalmente, te ayudarán a tener más claro, qué es lo que deseas en el futuro ”

Recomendaciones posteriores a la ruptura

- Se paciente con el proceso, el tiempo es importante: es inevitable pensar en cosas como “ya quiero dejar de sentir esto” “¿Cuánto tiempo más me va a durar la pena?” y quizás suene a una frase cliché, pero “el tiempo hace lo suyo” -y si no fuera así, siempre es ideal acudir a un profesional para acompañar el proceso-. La paciencia con uno mismo es clave para ver como poco a poco las cosas se van ordenando y reparando y así dan lugar a un nuevo comienzo.

- Dale el lugar necesario a todas las emociones que necesitan ser expresadas: muchas veces intentarás ser fuerte y puede que muestres una tendencia a reprimir las emociones que esta situación te generan. Recuerda que es necesario reconocer que todo proceso trae consigo un cúmulo de emociones y sensaciones y darles su lugar siempre será lo más saludable.

- Evitar mantener contacto con la persona si esto te genera dolor: a veces es tentador seguir manteniendo contacto, pero también es una ventana que permite estar pendiente y a la expectativa de que algo suceda, y en lugar de ser algo positivo, vuelve más difícil y doloroso el proceso de sanación. Así que, por muy difícil que sea al inicio, si sientes que estar al tanto de esta persona te genera mayor angustia, quizás sea mejor mantener cero contacto, por lo menos hasta que te sientas mejor o no existan sentimientos de por medio.

- Intenta no ver la soledad como una enemiga, sino como parte del proceso de autonocimiento: Si bien podría generar mucha angustia el volver a estar sin pareja, intenta dedicar espacios para conectar contigo misma. Siempre solemos tener actividades pendientes o cosas que nos gustarían hacer y que por algún motivo quedaron en el olvido. Quizás sea momento de retomarlas y darte cuenta que también puedes disfrutar de ti mientras te vas conociendo mejor en el camino.