Después de tantos rumores y especulaciones, al fin se confirmó que “And Just Like That” tendrá una segunda temporada. La serie de HBO Max que se lanzó a finales del año pasado, logró posicionarse como una de los mejores estrenos de la plataforma (solo detrás de “Euphoria”). Y aunque aún no hay fecha exacta de la segunda entrega de la serie que revivió la mítica “Sex and the City”, podemos esperar que le seguirá el mismo éxito de su predecesora.

“And Just Like That” dejó a todos boquiabiertos con el regreso del icónico grupo de amigas de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbs (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis) en un nuevo capítulo de la vida a los 50 años. El que hayan confirmado una segunda temporada era lógico, pues, tras su estreno, se convirtió en la serie más vista en todo la historia de HBO Max, solo superada por fenómenos como “Euphoria” y “Juego de Tronos”.

Posible trama

La serie solo contó con 10 episodios, por lo que dejó muchas incógnitas en torno al rumbo de varios de los personajes . Aunque Carrie parezca haber superado el duelo por su esposo en solo dos episodios, aún debe descubrir si realmente está lista para volver a buscar el romance; Miranda está por entrar a una nueva etapa en su vida y las historias de los hijos de Charlotte, Rock y Lily, quienes se perfilaron como dos personajes importantes cuya historia no llegó a profundizarse en la primera entrega.

Además, está el rumbo de los nuevos personajes que se incorporaron al universo de la serie: la audaz agente de bienes raíces Seema Patel (Sarita Choudhury), la madre ejemplar Lisa Todd Wexley ( Nicole Ari Parker), la doctora Nya Wallace (Karen Pittman) y la nueva pareja de Miranda, Che Diaz (Sara Ramirez).

Luego de que HBO Max confirmara la segunda temporada con una publicación en Instagram que ya sobrepasó más del millón de vistas en menos de un día, Sarah Jessica Parker también hizo lo mismo al compartir una foto del elenco y el equipo de producción de la primera. “Temporada 2. Doy ‘gracias’ a la audiencia. Claro y simple. Ustedes hacen latir nuestro corazón. Los amamos. X, SJ.”, comentó la actriz.