‘And Just Like That’ no cesa de generar titulares desde el anuncio de su llegada a mediados del año pasado. El final de su primera temporada viene acompañado de una lluvia de opiniones y reacciones mixtas, sin embargo esto no es lo único que tendremos de los personajes o sus intérpretes pues se ha confirmado un nuevo proyecto que promete revelar más detalles de lo que sucede detrás de cámaras.

La cadena HBO Max publicó un tráiler del documental en el cual los actores, miembros del elenco y producción de ‘And Just Like That’ revelarán los secretos y elementos involucrados en la creación de la serie que continúa la historia de ‘Sex and the City’. Dirigido por Fabien Constant y la producción ejecutiva de Sarah Jessica Parker, Alison Benson, Lydia Tenaglia y Chris Collins este documental será un spin off de ‘And Just Like That’ que acompañará el estreno de su último capítulo.

De acuerdo al adelanto que nos brinda la cadena de streaming, el documental de ‘And Just Like That’ nos dará a conocer el proceso creativo detrás de los guiones y vestuarios, así como momentos donde se evidencia la complicidad y el lado humano de los actores, que pese al paso del tiempo, siguen sintiendo la misma emoción y adrenalina a la hora de la rodar los capítulos.

Mira el tráiler del documental

Pese a sus críticas, la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker ha sido un éxito. Los atuendos de Carrie Bradshaw siguen inspirando titulares y reseñas de moda y según HBO MAX, ‘And Just Like That’ es uno de los contenidos más vistos de su plataforma. Por el momento no tenemos confirmada una segunda temporada, pero de acuerdo a la acogida que ha tenido, es posible que tengamos más aventuras de Carrie, Miranda, Charlotte y compañía.

