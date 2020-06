La carrera de Angelina Jolie es el resultado de muchas cosas. Con una infancia complicada, debut inesperado y un divorcio que ocupó los titulares de numerosos tabloides alrededor del mundo, su vida se traduce en una montaña rusa de logros y caídas. ¿Cómo inició todo esto? ¿Cómo fue la primera vez que se enfrentó al mundo de la popularidad? Aquí te lo contamos.

Jon Voight se separó de su madre cuando Jolie apenas tenía un año de nacida. Aunque estuvo ausente en varias etapas de su crianza, el actor aprovechó más de una oportunidad en la alfombra roja para compartir flashes junto a ella y su hermano mayor James. Así, empezó a conocer lo que era la fama, participando como invitada de honor a eventos tan importantes como los Premios de la Academia.

Su primera alfombra roja se dio en 1986, cuando acompañó a su padre a los Premios Oscar, ceremonia en la cual se encontraba nominado por tercera vez. Para la ocasión, con tan solo diez años, Angelina lució un vestido pomposo color blanco, con detalles en encaje, bobos y un collar de perlas. Aunque por momentos de luce distraída (algo común en una niña que se encuentra rodeada por famosos de la industria de aquella época), también se le ve sorprendida mirando a su alrededor. “¿Estás nerviosa por tu papá?” “Un poco”.

*Aquí el video:

A aquel momento le seguirían más alfombras rojas al lado de su padre y hermano (quien también se dedicó a la actuación y producción de cine), hasta que en el año 1993 destacó por sí misma con un papel en la cinta Cyborg 2. Dos años después, Angelina obtendría su primer papel principal en la película Hackers. Después de eso, todo vendría en ascenso.

Su primera estatuilla dorada – sumada al reconocimiento mundial – llegaría con la cinta “Inocencia Interrumpida” (1999), en la que compartió plató con estrellas como Winona Ryder, Whoopi Goldberg y la desaparecida Brittany Murphy.

Año 2000. Angelina Jolie posa con el Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto por el film "Inocencia Interrumpida". (Foto: AFP)

1999. Angelina Jolie recibe otro premio por su interpretación en "Inocencia Interrumpida". (Foto: AFP)

Por aquellos tiempos, Jolie también cargaba con los fantasmas de su infancia y adolescencia, caracterizados por momentos abrumadores de autolesiones, intentos de suicidio y anorexia. Muchos la calificaban como la ‘Madonna posmoderna’, cubierta por piercings, tatuajes y un aura oscura.

Luego de fracasar en sus primeros matrimonios con hombres que le doblaban la edad (Tonny Lee Miller y Billy Bob Thornton), Jolie encontró cierta estabilidad en su vida al conseguir el papel de Lara Croft en la cinta Tomb Raider (2001), que se grabó en Camboya y giró su perspectiva en un 100%. Dos años después de aquella visita volvió al país con el objetivo de adoptar a su primer hijo: Maddox.

“Me cambió, cambió mi perspectiva. Me di cuenta de que había mucho sobre historia que no me habían enseñado en el colegio, y mucho sobre la vida que necesitaba aprender”, compartió a los medios al respecto. Esto también la llevó a afianzar su relación con ACNUR (Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas) y convertirse en embajadora de buena voluntad de la ONU.

Ya para el 2004 se cruzaría con Brad Pitt en la película “Sr. Y Sra. Smith”, cinta que la envolvería en una de las relaciones más explosivas de la época. Ambos, adoptaron dos niños más, Zahara y Pax, y tuvieron tres hijos biológicos, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne. En el 2014, tras diez años juntos, la pareja decidió casarse en una ceremonia íntima en la costa francesa.

Lo que fue una de las parejas más idílicas de Hollywood empezó a desvanecerse en el año 2016, cuando Jolie pidió el divorcio alegando “diferencias irreconciliables” con el actor. Acusaciones de maltrato verbal y físico a Maddox, declaraciones privadas y peleas por la custodia de los niños, conformaron el escenario de ambos actores en aquel año.

2019. Angelina posa con sus hijos Knox, Zahara, Shiloh y Vivienne en la premiere londinense de "Maléfica: Maestra del Mal". (Foto: AFP)

En la actualidad, la actriz ha logrado volver al protagonismo por la puerta grande, dando vida a lo quien se ha convertido en uno de los personajes más queridos de Disney en los últimos años: Maléfica. Además, continúa cumpliendo un arduo papel como activista y filántropa, apoyando frecuentemente a causas del ACNUR y la ONU.

VIDEO RECOMENDADO

Angelina Jolie deslumbra en el D23 como protagonista de “Maléfica 2” y de “The Eternals”

Angelina Jolie deslumbra en el D23 como protagonista de “Maléfica 2” y de “The Eternals”