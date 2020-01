Tras doce años de convertirse en madre, cuando tenía 21 años de edad, Anna Carina decidió cumplir su sueño de ser madre por segunda vez. Ambos embarazos los llevó perfectamente, inclusive con el segundo, la cantante se dio el lujo de abrir el concierto del exlider de Aventura, Romeo Santos cuando tenía cinco meses de embarazo. Aunque en aquella oportunidad surgió un imprevisto que jamás olvidará y que ahora recuerda como la anécdota de su vida. “Tenía ya que cantar y dos de mis músicos no llegaban. Yo sentía que se me iba a salir el hijo”, cuenta en #Dilo con Jannina Bejarano.

Cuarenta mil personas esperaban escucharla en el Estadio Nacional y ella podía sentir la presión. “Obviamente no me pueden esperar a mí que era la que abría el concierto. Por último, esperan a Romeo Santos, pero no a la que abre el concierto”, agrega. Estaba desesperada y ofuscada pero su esposo y manager, Paul Bebin, le planteó dos soluciones: “o con el celular te pongo las pistas y cantas en vivo o agarras tu guitarra y comienzas", Anna Carina se negaba a salir en el escenario, pero su esposo se puso firme e insistió: “tenemos que salir o perdemos el concierto”.

Anna Carina abrió el concierto de Romeo Santos en 2015.

Es así que Paul cuadró las pistas de las canciones en su celular para que Anna Carina cantara y los músicos que si estaban simulaban que tocaban los instrumentos. “Tuvo que poner el celular en modo avión porque imagínate que entraba una llamada en medio de la canción. ¡Me muero!”, señaló en #Dilo. Afortunadamente sus músicos solo se ausentaron en las primeras tres canciones y cuando correspondía cantar un cover de Carlos Vives, llegaron para terminar el espectáculo de manera exitosa sin que nadie notara el trágico accidente.

Anna Carina en el concierto de Romeo Santos en 2015.

Un deseo cumplido: regresar a La Voz Kids al quinto día de dar a luz

En su segundo embarazo, Anna Carina trabajó hasta los ocho meses de gestación. Desde el 2014 se desempeñaba como coach en el programa concurso La Voz Kids y cuando el parto se acercaba, recibió la invitación de pertenecer a la siguiente temporada del programa. “Yo no le quería dar una respuesta a la productora hasta que diera a luz. Porque si el parto era por cesárea, la recuperación post parto sería mucho más complicada”.

La Voz Kids 2015.

Sin embargo, fue un parto muy tranquilo, al igual que sus embarazos. “En tres horas nació Salvador. Me sentí regia al momento”. Así aceptó asumir el nuevo reto. “¡Todo está en la mente!”, afirma con seguridad en #Dilo. El único inconveniente que recuerda, fue que por el cambio hormonal que enfrentan todas las mujeres durante el post parto, sintió nostalgia de dejar a su bebé durante las tres horas que grababa. “Al cuarto día lloraba como una loca porque pensaba que estaba abandonando a mi hijo”, recuerda.

Por lo demás, la producción fue muy considerada con ella. Cada tres horas hacían pausas específicamente para que pudiera extraerse leche. “Curiosamente fueron los días en que más leche me salió”, añadió. Aprovechando el momento recomendó a las madres lactantes que se relajen para seguir produciendo. “Hay mucha gente a la que se le va leche por el estrés, yo estaba tan enfocada en otra cosa que me salía por montones”.

Anna Carina revela la anécdota más impactante de su vida

En exclusiva para #Dilo, la cantautora peruana mostró un don desconocido por sus seguidores, la actuación. En el juego Impro en ABC escenificó a una joven rebelde que quiere dejar su prometedora carrera universitaria para incursionar en un reality juvenil. Además, reveló el significativo momento de su vida cuando se convirtió en madre por primera vez a los 20 años.

