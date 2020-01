La cantante de pop Anna Carina reveló en #Dilo con Jannina Bejarano que uno de los ejes que ha encaminado su carrera hacia el éxito es el equilibrio que mantiene entre su familia y sus ambiciosos proyectos artísticos. De esta manera, entró en detalles al contar cómo, en el intervalo del lanzamiento de su exitoso disco Anna Carina Pop, su destacada participación en El Show de los Sueños y su rol de coach en La Voz Kids, tomó la decisión de convertirse en madre por segunda vez, sin tener que paralizar su crecimiento como cantante.

Tras convertirse en la ganadora absoluta del reality de baile El show de los sueños, Anna Carina le dio un par de giros importantísimos a su vida artística. Primero, aceptó que su esposo manejara por completo su carrera y, segundo, lanzó el disco que la llevó a inmortalizar su huella en la cadena internacional televisiva MTV, Anna Carina Pop.

Paul Bebin, el compañero de Anna Carina Copello hace más 19 años, antes de ser su mánager se desempeñaba como ingeniero industrial. La cantante y compositora confesó en #Dilo que, cuando él le deslizó la idea de manejar su carrera, a ella le pareció totalmente descabellado. “Yo me reía por dentro pensando que eso no iba a pasar. Él es ingeniero industrial, trabajaba en una empresa trasnacional muy sólida. No se iba ir de ahí”, rememora. Pero el padre de sus dos hijos cumplió su palabra. “Ahí nos pusimos a chambear duro y aquí seguimos hasta el día de hoy”.

Anna Carina Copello y su esposo Paul Bebin.

Una mujer de decisiones importantes

La también intérprete de Dónde están, señaló en #Dilo que siempre tuvo muy claro que quería tener más hijos. “Para mí, mi carrera musical es súper importante, pero mi prioridad siempre ha sido la familia”, declara con determinación. Tenía apenas 20 años cuando quedó embarazada de Micaela –hoy de 17 años-, entonces sabía quería esperar un poco para la llegada del segundo. “Teníamos claro que no queríamos quedarnos con uno, queríamos tener dos hijos, como tuvimos muy jovencitos a Micaela dijimos vamos a esperar”, pero la espera se fue prolongando.

Esperando la llegada de Salvador.

“Ya pasaban ocho, nueve, diez, once años y en esta carrera nunca se para. Entonces, en un momento le dije a mi esposo que quería tener un segundo bebé y aparte mi hija me lo pedía llorando desde que tenía ocho años”, recuerda la artista que también es publicista de profesión. Para Paul Bebin, su también manager, la decisión no era tan sencilla. Tenían un disco por lanzar, más canciones, conciertos y mucho más entre sus planes. Pero ella fue firme. “Él me dijo, elije: tu carrera o un hijo. Yo le dije: elijo mi familia. Él me entendió y al final hicimos las dos cosas”, añade con una amplia sonrisa.

Anna Carina y su decisión de volver a ser madre.

Anna Carina Pop, una explosión internacional y un genial maestro, Pedro Suarez Vertiz

Indudablemente, su tercer álbum lanzado en 2010, Anna Carina Pop, que contenía 10 canciones compuestas por ella misma, revolucionó su imagen y su estilo musical. Luego de dos discos previos muy calmados, en los que se apreciaba la melódica de su guitarra, con la nueva producción se aventuró a reinventarse. “Era un disco más sólido, con mucho color, con mucha energía, con mucha explosión”. Sus videoclips impactaron inclusive en el mercado internacional, por ejemplo, Cielo sin luz, se mantuvo entre los más pedidos de MTV durante varias semanas.

Videoclip 'Cielo sin luz'

En el videoclip de la canción Me cansé, también de éste tercer disco, sorprendió al público al contar con la aparición de Pedro Suarez Vertiz. En el programa de espectáculos de El Comercio, cuenta que le hizo la invitación al intérprete de ‘Mi auto era una rana’, porque sintió su influencia musical al componerla. “Esa canción la compuse yo, pero yo la cantaba y sentía que era una canción hecha por Pedro porque tenía todo el estilo”, añade. Y es que la estrecha relación de ambos artistas surgió cuando la madre de Anna Carina aprovechó la visita del cantante en Nubeluz para contarle sobre su pequeña hija que soñaba con ser cantante, es así que consiguió que Pedro la recibiera amablemente en su casa para luego tomar clases de música con él. Posteriormente sería con una canción de la autoría de Suarez Vertiz, con la que Anna Carina participaría en el Festival Viña del Mar cuando tenía 15 años de edad.

La estrecha amistad entre Pedro Suarez Vertiz y Anna Carina.

Anna Carina cuenta la historia de su disco Anna Carina Pop

Durante la íntima entrevista de Anna Carina en #Dilo con Jannina Bejarano, la cantante confiesa que, a los cinco meses de estar embarazada de su segundo hijo, vivió una complicada situación siendo telonera del concierto de Romeo Santos al que asistieron 40 mil personas. También revela cuál fue su secreto para regresar a trabajar en La Voz Kids a los cinco días de haber dado a luz.

