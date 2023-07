En medio de tantas rupturas y divorcios, Barbara Palvin y Dylan Sprouse hicieron que el mundo recupere la fe en el amor luego de por fin casarse en una boda secreta en Hungría, país natal de la ex ángel de Victoria’s Secret. Aunque ambos siempre fueron reservados sobre los pasos que daban en la relación, no pudieron evitar que se filtren algunas reveladoras imágenes de su romántico enlace matrimonial al lado de sus seres más queridos.

Luego de 5 años juntos celebrando su amor públicamente, el ex actor de Disney (30)y la modelo húngara (29) decidieron dar el siguiente paso en su relación. Hace unos días, un medio local húngaro anunció que la feliz pareja se había unido en santo matrimonio luego de revelar exclusivas fotos de la romántica boda. Exactamente el 15 de julio, salieron a la luz unas cuantas fotografías en las que se puede ver a Bárbara y Dylan caminando hacia el altar. Ella lució un elegante vestido blanco de efecto satinado y delicados tirantes a juego con un largo velo atado a su suelta melena. Él, un clásico traje oscuro con corbata larga a tono.

Si bien ninguno de los invitados hizo público el evento, Ari Fournier, novia del gemelo de Dylan, Cole Sprouse, dio algunos indicios al compartir en Instagram fotos de su visita a Hungría y su estancia en el hotel Four Season en Budapest. (Foto: Instagram)

Según las reveladoras fotografías, el lugar escogido para celebrar la esperada boda fue nada menos que el pequeño pueblo en las afueras de Budapest donde Bárbara nació y creció. Una decisión que desde hace mucho tiempo había sido tomada. “Estoy emocionada de mostrar ese lado mío y presentar mi cultura, los lugares donde crecí y los lugares a los que fui. Siento que mucha gente aprenderá aún más sobre mí de esta manera. Sé que no había forma de que no hubiéramos tenido una boda en Hungría porque mis padres me habrían matado”, explicó la modelo en una entrevista luego de anunciar su compromiso en junio. Casi un año después de que el actor hiciera la propuesta que, dicho sea de paso, tardó otros siete meses en concretarse. “Dylan mantuvo el anillo durante siete meses antes de hacer la pregunta, pero para mí, fue justo en ese momento. Sabía desde que empezamos a salir que quería casarme con él, pero es una gran decisión”, reveló ella en ese entonces.

Así, una de las parejas más queridas del medio por fin se dio el ‘sí’ luego de mantener una estable relación durante 5 años. Una historia de amor que empezó en el 2018 de la forma más casual posible. Se conocieron en una fiesta en el 2017, Bárbara lo empezó a seguir en redes, Dylan le propuso por mensajes salir a conocerse y meses después ella recién le respondió con una afirmativa. Instantáneamente hicieron clic, oficializaron su relación en redes en septiembre de ese mismo año e hicieron su primera aparición pública como pareja en la alfombra roja en una Semana de la Moda de Nueva York donde comenzaron a mostrarse más enamorados y unidos que muchas otras parejas del medio. Pues dicho sea de paso, ambos crearon un fuerte vínculo gracias a su gusto común por los animes, los videojuegos y las románticas citas informales en casa. “Honestamente, somos bastante discretos. Nos gusta ver anime y relajarnos adentro y comer helado juntos. Eso es lo nuestro”, reveló Dylan hace unos años.

Por el momento, ninguno de los dos se ha manifestado públicamente sobre la boda aunque las reveladoras imágenes ya andan circulando por todas las redes sociales. (Foto: Instagram)