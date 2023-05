A pocos días de celebrar la MET Gala que honrará a Karl Lagerfeld, se acaba de anunciar la fecha oficial de apertura del proyecto arquitectónico más ambicioso que el icónico diseñador de modas haya creado: un lujoso hotel en Macao diseñado enteramente por él. Exclusividad, estilo y extravagancia se unen en este monumental alojamiento proyectado a inaugurarse a lo grande a mediados del presente año.

El memorable legado de Karl Lagerfeld no solo se remite al mundo de la moda. Sus destacadas habilidades en el diseño y su particular gusto que lo llevó a convertirse en todo un personaje sinónimo de lujo, elegancia y exclusividad lo impulsaron a meterse en cuerpo y alma al mundo de la hotelería a través de la creación de The Karl Lagerfeld, su propio hotel 5 estrellas ubicado en The Grand Lisboa Palace Resort en Macao, China, próximo a estrenarse en junio de este 2023 con una celebración de varios días.

Aunque el recordado diseñador de Chanel ya había probado el terreno a través de colaboraciones a menor escala, como con el Hotel de Crillon en París; este sería el primer y único hotel que habría sido totalmente diseñado por él. Razón por la cual cada rincón del exclusivo alojamiento está impregnado de su sello personal: glamour y arte en la decoración que se plantea como una extensión de su estilo y personalidad.

(Fotos: IG @thekarllagerfeld)

Desde la imponente fachada dorada del recinto hasta el impresionante lobby se puede apreciar la clásica figura del ‘káiser de la moda’: la silueta de perfil con los lentes de sol y su característica coleta baja. En el interior, las 271 habitaciones que componen la torre hotelera están inspiradas en el arte tradicional de la China imperial. De la misma forma, la comida a cargo del galardonado chef José Avillez y las demás áreas de descanso como el spa y jardín están alineados a la estética del diseñador.

Siendo uno de los diseñadores de moda más influyentes de los últimos tiempos, Karl Lagerfeld no descuidó ni el más pequeño detalle de este proyecto que tomó dos años más después de su fallecimiento para poder ser inaugurado. Desde el diseño de la ropa de cama de cada habitación hasta la curaduría de exclusivas esculturas y los 4000 libros seleccionados por el propio Karl que se exhiben en el Book Lounge; cada parte del exclusivo hotel se propone como pieza fundamental para lograr convertirse en un oasis de lujo digno de representar el legado del recordado diseñador.

“El concepto de diseño de Karl Lagerfeld surgió de una reinvención sofisticada de la China moderna fusionada con la artesanía tradicional, los colores y patrones atrevidos se combinan con siluetas a medida”, según un comunicado del hotel.