Es oficial, Kourtney Kardashian está embarazada. Luego de haberlo intentado hasta el cansancio pero sin éxito, junto a su esposo, el baterista Travis Barker, decidió dejar ‘en manos de Dios’ la llegada de un nuevo bebé a la familia. Su sueño se cumplió, así que decidió anunciarlo de la forma más original (e icónica) posible durante un concierto de Blink-182, la banda de su esposo.

Kourtney decidió compartir la alegre noticia de que estaba en la dulce espera de su primer hijo junto a Travis nada menos que durante el concierto de la banda de Travis, Blink-182, en el Estadio BMO en Los Ángeles la noche del último viernes. Para hacer memorable el especial momento ante miles de asistentes, familiares e incluso el mismo Travis, la estrella de TV eligió hacer el anuncio de la forma más original e icónica posible.

En medio de la performance de su esposo sobre el escenario y rodeada de sus hijos, Saltando, sonriendo a más no poder y luciendo su creciente vientre bajo un enterizo negro con aberturas, Kourtney alzó un cartel con la frase escrita a mano “ Travis, estoy embarazada” . Inmediatamente, captó la atención de todos, inclusive la del compañero de Travis, Mark Hoppus, quien le dijo a la audiencia, “Alguien tendrá un bebé” mientras el baterista empezaba a caer en la cuenta de la alegre noticia y bajaba del escenario para abrazar y besar a la madre de su futuro hijo.

Además de ser uno de los anuncios de embarazo más tiernos hechos en público, este se erige como uno icónico al ser una referencia a una escena de un vídeo musical de Blink-182 de los años 90, “All The Small Things” , donde una fan alza un cartel con una frase idéntica a la de Kourtney.

Kourtney anunciando su embarazo durante el último concierto de Travis en Los Ángeles. (Foto: IG @kourtneykardash)

La reacción de Travis fue capturada a través de las cámaras y compartida por la misma Kardashian a través de una publicación en Instagram que supera los 72 millones de vistas.

Horas después, Kourtney compartió las primeras fotos de su embarazo, las del día del memorable concierto. Pintando el icónico cartel, sosteniéndolo en alto para el anuncio, además de tiernos abrazos y besos junto a Travis que se pueden apreciar en el carrete de fotos que acompañó con un sincero mensaje en el que está ‘desbordando gratitud y alegría por la bendición y el plan de Dios’, en sus propias palabras.

El nuevo bebé (del que aún no se sabe el nombre) llegará a ser parte de la numerosa familia que Kourtney y Travis formaron. Por su parte, la empresaria tiene tres hijos (Mason, Penelope y Reign) que comparte con su ex esposo Scott Disick. Mientras Travian también tiene 3 (Landon, Alabama y Atiana) que comparte con su ex Shanna Moakler.