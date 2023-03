¿Kendall Jenner y Bad Bunny están realmente juntos? ¡Aparentemente sí! La noche de ayer, los dos fueron atrapados por fotógrafos después de salir juntos de un restaurante en Los Angeles, California. Las fotos publicadas por TMZ se volvieron virales en cuestión de minutos.

Kendall Jenner y Bad Bunny en la alfombra roja

Las fotos hechas por paparazzis demuestran que realmente hay un romance en el aire, ya que el cantante puertorriqueño sale acariciando y besando a la top model. Aunque ambos todavía no confirman su relación, las miradas de amor admiten todo. Según TMZ, los dos salieron con un grupo de amigos, incluyendo Kylie la hermana de Kendall, para cenar en el restaurante Sushi Park en West Hollywood. Luego, ambos se despidieron con besos, y partieron a su destino en carros diferentes. Los rumores de este nuevo relacionamiento empezaron en febrero cuando Deux Moi, una página de chismes en Instagram, afirmó que los dos estarían intercambiando caricias en una discoteca. Según el perfil, esta noche la modelo de 27 años salió de la discoteca, entró a su carro y espero a que Bad Bunny llegue.

Además, TMZ, la página de entretenimiento americano ya había mencionado que los dos fueron vistos con el casal Bieber el 18 de febrero. Una fuente de la revista estadounidense The US Sun, quien presenció el momento dijo que la modelo parecía que estaba tratando de ser vista por los paparazzis, mientras que Bad Bunny se escapó rápidamente. Además, la fuente mencionó que “no había muchas personas en el local y que incluso uno de los fotógrafos no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento”, comentó.

Bad Bunny with Kendall Jenner in Hollywood. 📸 pic.twitter.com/oGM5impMAh — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) March 8, 2023

La vida no tan privada de Kendall

Kendall Jenner está soltera desde octubre del año pasado. Según la revista americana People, la decisión de terminar el romance de dos años con el jugador profesional de Baloncesto de la NBA, Devin Booker fue mutua debido a sus exigentes trabajos. Además, en ese momento los dos mencionaron que seguirían el contacto como amigos. Vale recordar también que los rumores de esta relación empezaron en el 2020 y solamente se hizo pública en febrero del año siguiente. Asimismo, ambos optaron por tener una relación más privada. El jugador por ejemplo, nunca participó del famoso reality de las hermanas Kardashians y tenían pocas fotos juntos publicadas en las redes sociales.

En los últimos años, la modelo se ha posicionado como una de las celebridades más cotizadas a nivel mundial. Si bien, Kendall se volvió conocida por formar parte de una de las familias más poderosas de la industria, también ha trabajado por sí sola. A los 27 años la modelo ya cuenta con un patrimonio neto de $45 millones de dólares, y ha colaborado con diferentes marcas importantes para la industria de la moda como: Calvin Klein, Victoria ‘s Secret, Esteé Lauder entre otros.

La pausa de la carrera de Benito

Por otro lado, Bad Bunny el cantante de 28 años, viene de una relación con la diseñadora de joyas puertorriqueña, Gabriela Berlingeri desde el 2017 pero nunca reveló cuando sucedió el término. Así como Kendall y Devin Booker, la relación de Benito y Gabriela nunca se hizo tan pública. Esto porque la ex pareja difícilmente compartió detalles de su relación en sus redes sociales. La primera vez que Bad Bunny la presentó ante el público, ocurrió exactamente tres años después del inicio de la relación en la alfombra roja.

Bad Bunny, quien lideró las principales listas de diferentes plataformas musicales a nivel mundial, anunció el año pasado, a través de una entrevista para la revista Billboard, que haría una pausa en su carrera en el 2023, alegando que ya era momento de un descanso. Según el cantante, el año de 2023 sería especialmente para él “El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua”, dijo en entrevista.