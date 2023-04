Coachella siempre es una buena oportunidad para ver a las celebridades interactuar en su hábitat natural. Esta vez, luego de enterarnos que Camila Cabello fue vista besándose con su ex Shawn Mendes, nos dimos con una noticia también reveladora sobre la pareja del momento: Bad Bunny y Kendall Jenner, quienes estuvieron juntos durante gran parte del festival con una actitud más amigable de lo normal que no hizo más que reavivar los rumores en torno a su nueva relación amorosa.

Cuando descubrimos ‘in fraganti’ a Bad Bunny y Kendall Jenner en una misteriosa cita doble con Hailey y Justin Bieber, no esperábamos que aquel evento evolucionara más allá de besos furtivos en un club. Pero así fue. Días más tarde, vimos a la nueva pareja cabalgando en un establo privado en Los Ángeles, encendiendo el radar de todos los que estaban expectantes sobre cómo se desenvolvían juntas dos personas aparentemente con nada en común.

Aún así, lo que parecía ser algo muy casual se volvió más serio ante nuestros ojos luego de que Bad Bunny y Kendall Jenner fueran captados juntos durante la última edición del festival Coachella. Y no solo durante un breve momento, sino en varias ocasiones donde nos regalaron diversas muestras de complicidad que insinúan que el romance continúa creciendo entre ellos.

Si bien en ningún momento hablaron al respecto ante las cámaras, sus actitud lo hizo por ellos. Juntos, aunque con algunos centímetros de cautelosa distancia, la famosa pareja llegó a Coachella con atuendos a juego. La modelo y empresaria estadounidense con una camiseta blanca sin mangas, jeans oscuros y botas negras. El cantante y rapero puertorriqueño, con un total look blanco con zapatos en tono beige y un pañuelo a juego que le cubría la mitad de la cara.





(Foto: BACKGRID)

Y si esta muestra de looks no era suficiente para creer que Bad Bunny y Kendall acordaron llevar atuendos de pareja, pues tuvieron un cambio de vestuario con el que también hicieron ‘match’. Ella con una chaqueta beige, short negros y botas altas. Él también con una chaqueta y pantalón del mismo tono que complementó con botas ligeramente más oscuras que su atuendo; además de llevar otro pañuelo a juego que también le cubría el rostro como el el look anterior.

Bad Bunny and Kendall Jenner spotted together at Coachella.



pic.twitter.com/FQWayata6o — Pop Base (@PopBase) April 16, 2023

Los looks de pareja no fue la única prueba de su relación amorosa, sino también las íntimas conversaciones entre ambos durante el concierto. Con el primer atuendo, fueron captados conversando de lo más alegre entre la multitud, donde el cantante puertorriqueño no dudó en susurrarle al oído mientras ésta sonreía. Con el segundo, mientras disfrutaban conversando junto a otros amigos frente al escenario, Bad Bunny y Kendall se mostraron aún más cercanos mientras conversaban con sus rostros separados por milímetros.