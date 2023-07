La esperada cinta de Greta Gerwig presenta a Margot Robbie como Barbie mientras pasa por una crisis existencial que tiene que ver con el descubrimiento de celulitis en su piel supuestamente “perfecta”. Así, la película muestra como alguien tan admirable como Barbie también se enfrenta a algunas de las mismas inseguridades corporales que el resto de mujeres.

Foto: Warner Bros.

La versión de Barbie de Greta Gerwig ahora tiene celulitis

Imaginar a Barbie con celulitis es algo que muchas personas que crecimos jugando con ella nunca hubiéramos creído posible. Después de todo, la muñeca que debutó en 1959 ha sido una especie de “ejemplo a seguir” a lo largo de los años por su extremadamente simétrico cuerpo. Desde su cintura increíblemente diminuta hasta sus piernas perfectas, la imagen de Barbie ha ocasionado un sinfín de inseguridades en el público femenino por más de cuatro décadas y todas hemos sido testigos de eso.

Incluso, reconocidas celebridades como la modelo Ashley Graham admiten el impacto negativo que tuvo la distorsionada imagen de Barbie en su infancia. “Si hubiera tenido una Barbie que se pareciera a la forma de mi cuerpo mientras crecía, creo que mi mente no se habría traumatizado tanto”, declaró en un programa de televisión.

Es por esos motivos que la decisión tomada por la directora y guionista de 39 años al mostrar a Barbie como una mujer con inseguridades reales ha sido tan alabada. Gerwig se ha caracterizado por ser una cineasta feminista cuyos personajes son curiosos, transgresores y se rebelan contra circunstancias adversas y en este caso, Barbie no es la excepción.

Y teniendo en cuenta que las muñecas originales de Mattel siempre han sido criticadas por establecer cánones de belleza poco realistas, el giro que ha tomado la narrativa de “Barbie” pretende dejar atrás ese mundo netamente estético e idealista.

Foto: Warner Bros.

De hecho, la celulitis es uno de los puntos principales de la trama de Barbie, ya que el personaje de Robbie empieza a notarla cuando su vida en Barbieland se desmorona poco a poco porque los humanos que juegan con ella en el mundo real están tristes.

Y si bien Barbie tiene que encontrarse a si misma en el mundo de los humanos, la verdad es que mostrarse vulnerable y tan cercana la convierte en la versión más notable de la muñeca que conocemos.





La celulitis afecta más a las mujeres que a los hombres

Según la reconocida Clínica Mayo, la celulitis se identifica como la piel grumosa y con hoyuelos que suele aparecer en muslos, caderas y nalgas. Cuando la piel está afectada por la celulitis, a veces se dice que tiene aspecto de piel de naranja y se forma justo debajo de la piel cuando los cordones conectivos fibrosos que unen la piel al músculo subyacente se rompen, se estiran o tiran hacia abajo, mientras que las células grasas se acumulan y empujan contra la piel.

La celulitis puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero es más frecuente en las mujeres, debido a las diferentes distribuciones de grasa, músculo y tejido conjuntivo.

Los factores la causan pueden estar relacionados con la estructura de la piel, las hormonas, la genética y la edad. Es importante tener en cuenta que incluso las personas muy en forma pueden tener celulitis y que, aunque la apariencia de la celulitis puede empeorar a medida que se aumenta de peso, la cantidad de grasa en el cuerpo no es la causa de la celulitis. Cabe señalar que no supone ningún riesgo para la salud y no es necesario tratarla.