Los profesionales peruanos de alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos para realizar un posgrado pueden postular al concurso Beca Generación del Bicentenario (BGB) del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación. El plazo vence el 4 de junio próximo.

En total, en esta convocatoria se otorgarán 150 becas. Para participar, los postulantes deben haber obtenido un grado académico de bachiller o título profesional o título técnico profesional o grado de maestría, y haber sido admitidos de forma definitiva en un programa de posgrado de una universidad extranjera elegible por el concurso. Puede ver la lista en este enlace.

¿Qué ofrece la beca a los ganadores?

Costo de matrícula.

Pensión del programa de estudios. Incluye los conceptos obligatorios ( mandatory services , student fees , student services , entre otros) y necesarios para el desarrollo de los estudios.

, , , entre otros) y necesarios para el desarrollo de los estudios. Gastos administrativos para la obtención del grado y/o título respectivo.

Transporte interprovincial, desde la localidad de origen del becario hacia la provincia que cuente con aeropuerto internacional y viceversa (al inicio y término del programa académico).

Transporte internacional desde su ciudad de origen hacia la ciudad de destino en la que deben desarrollar sus estudios y viceversa.

Alojamiento.

Alimentación y movilidad local.

Materiales de estudio, útiles de escritorio, y vestimenta y/o uniforme y artículos de seguridad industrial, en caso corresponda.

Seguro médico con cobertura de salud, vida, accidentes y repatriación.

Trabajo de investigación para la obtención del grado. Incluye los gastos en los que incurre el becario para realizar la investigación para la tesis.

Costos por las tasas administrativas o similares que las universidades requieran de forma obligatoria a los estudiantes, según sus regulaciones internas.

La beca financiará solo programas académicos con inicio de estudios entre el 22 de abril de 2021 (fecha de publicación de bases) hasta el 31 de diciembre de 2022. Para el caso de los postulantes que iniciaron estudios y obtienen la beca, los beneficios son otorgados desde la fecha en que son adjudicados como becarios mediante Resolución Jefatural.

En la lista de universidades elegibles en donde los talentos pueden cursar sus estudios de posgrado destacan Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge, California Institute of Technology, Princeton University, Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Columbia University, Yale University, Imperial College London y otras.

La postulación es completamente gratis y virtual a través de esta plataforma. Para mayor información, se aconseja a los interesados leer con detenimiento las bases del concurso BGB. También pueden contactarse con el Pronabec vía Facebook, la línea gratuita 0800 000 18 o la central telefónica (01) 612 82 30.

