Dicen que el amor es como el mar: “Se ve el principio pero no el final”. Una frase mucho más acertada para quienes se encuentran navegando las extrañas aguas del amor en tiempos de aplicaciones de citas y redes sociales. Si bien la era pandémica llevó (si es que no obligó) a muchos a migrar con todo y sentimientos al mundo del romance en línea, la rápida evolución de la tecnología y la constante necesidad de conectar al instante ha vuelto difícil (aunque no imposible) encontrar el amor en esta era digital. Para que no te ahogues en medio del mar de confusión y los posibles peligros que conlleve, Massiel Martel, psicoterapeuta especialista en parejas y relaciones nos explica cómo encontrar el amor en esta nueva era.

Que tire la primera piedra quien nunca se ha sentido tentado a descargarse Bumble, Tinder u otra aplicación de citas en algún momento. Ya sea por curiosidad o por la ferviente creencia de poder encontrar el amor, millones de personas han sucumbido a involucrarse en relaciones sentimentales en línea en los últimos años. Y es que este fenómeno que ahora domina a las generaciones más jóvenes se ha expandido tan increíblemente rápido que en un abrir y cerrar de ojos nos ha convertido en una sociedad que vive mucho más en las redes sociales que en el mundo real.

“En la pandemia estuvimos recluidos en casa y nuestras interacciones sociales se volvieron online. Como no podíamos ir a un lugar a conocer gente, lo más accesible eran las aplicaciones de citas . Además, también hubo muchos cambios culturales, las personas ya no nos relacionamos del mismo modo”, señala la especialista al explicar por qué las redes sociales han pasado a tomar un rol cotidiano en la vida amorosa de muchos hasta el punto de volver normal el que alguien esté teniendo una cita a través del celular.

Ahora bien, cuando hablamos de aplicaciones de citas también surgen otros factores detonantes que ha provocado desde cambios en el pensar individual hasta cambios demográficos. La romantización del extranjero, la creciente sensación de soledad, la necesidad de virtualizar la vida personal, entre otras más dignos de tener en cuenta antes de hablar del amor en una época tan cambiante como la nuestra.

(Foto: Freepik)

Parejas tradicionales vs. parejas digitales

Si bien estos dos tipos de parejas tienen una marcada y obvia diferencia, la principal refiere a su origen. Ya que el proceso de conocerse antes de oficializar la relación transcurre de distinta forma y en distintos tiempos en ambas.

“Lo más importante es la forma de conocerse. No es lo mismo conocer y amar a una persona en la presencialidad que en la virtualidad donde hay un componente de idealización donde no conocemos del todo a la otra persona y lo vamos llenando con nuestros propios pensamientos e ideas. A veces una relación avanza tan rápido cuando conocemos a alguien así que no tenemos espacio para conocernos profundamente. En una relación presencial la persona recibe toda esa información física, gestual, que en la otra no se puede saber”, afirma.

Ahora bien, esto no quiere decir que hay que irse al extremo. Según la especialista, lo ideal será buscar el equilibrio entre intercambiar mensajes, llamadas o vídeos, y citas presenciales en lugares donde ambos se sientan cómodos y tengan la suficiente privacidad para conocerse más.

Se dice también que es imposible encontrar amor verdadero y una relación estable y duradera si la pareja se conoce en redes sociales. Para aclarar el tema de una vez por todas, la psicóloga nos explica: “ Todas las relaciones tienen el potencial de ser efectivas y exitosas. Sin embargo, el conocer a alguien en redes sociales nos pone más expuestos a la infidelidad (elaciones paralelas, múltiples citas al mismo tiempo, etc). Es por eso que mucha gente piensa que este tipo de relaciones no puede funcionar. Depende más de la pareja en sí, aunque haya más exposición a la infidelidad”, señala.

(Foto: Freepik)

Recomendaciones antes de enamorarte en redes sociales

Antes de lanzarte de cabeza y sin salvavidas a las aguas del amor, lo más probable es que te ahogues si no tienes claro qué buscas y cuáles son los límites que no estás dispuesta a cruzar. Para eso, la psicóloga brinda algunas recomendaciones claves: