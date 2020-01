El 25 de enero de 2020 comenzará el Año Nuevo Chino y de acuerdo con el zodiaco oriental, será el turno de la Rata de Metal de predominar sobre el resto de signos hasta el 11 de enero de 2021. El Caballo será capaz de lograr grandes cosas durante este año, necesitará de mucha tranquilidad para conseguir lo que se propone, por lo que será importante buscar un espacio tranquilo donde puedas trabajar y alcanzar la concentración.

Vas a realizar un replanteamiento completo de vida, tus prioridades y tus objetivos. Durante el año evolucionarás y cambiarás. Vivirás momentos de inestabilidad debido a los cambios, pero estarás seguro de que esto debe ser así. El influjo de la Rata de Metal te hará ser más lanzado y a veces te sentirás inseguro, pero avanzarás.

Este 2020 en los meses de agosto y setiembre serán ideales para explorar tu capacidad de conquista y para conocer personas nuevas, ya que durante esa época estarás con mayor poder de atracción y tu confianza personal tendrá un alza importante.

¿CUÁLES SON LOS AÑOS DEL SIGNO CABALLO?

Todos los nacidos en los años 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014 pertenecen al signo Caballo.

¿CUÁNDO COMIENZA EL AÑO DE LA RATA DE METAL?

El Año Nuevo Chino empezará el sábado 25 de enero de 2020 con el Festival de Primavera, una de las celebraciones más grandes en China, y se extenderá hasta el jueves 11 de febrero de 2021.

FICHA DEL HORÓSCOPO CHINO DEL CABALLO

Tu número de la suerte: 5

Tu piedra de la suerte: Jade

Tu color : caldera, verde vivo y verde manzana

Perfume : florales, frutales y sugerentes por la noche

Tu flor : Rosas rojas

Tu Elemento : Fuego

Tu Energía : Yang

Parte importante del cuerpo : riñones y aparato reproductor

Tus mejores meses : Febrero, Julio, Agosto, Octubre

Tus peores meses : Diciembre

Tu equivalencia con el Horóscopo Griego: Géminis

Compatibilidad : Tigre, Perro, Cabra.

Incompatibilidad : Rata

Consejo: es que analices bien antes de tomar tus decisiones y te adaptes a lo que sea mejor para ti. Si lo tienes todo bajo control y estás seguro de lo que haces, te sentirás menos ansioso y evitarás los problemas de salud.

PREDICCIONES HORÓSCOPO CHINO CABALLO 2020

SALUD

Mientras que en el 2019 la salud no era el fuerte para el caballo, en este año presenta un ambiente favorable. Reactive sus ejercicios, realice una dieta balanceada, aproveche el tiempo de descanso para dormir plácidamente y consulte a su médico dos veces en el año.

DINERO

No realice inversiones en proyectos que no conoce. Es un año para trabajar en su zona de seguridad, evite riesgos y antes de crear un nuevo negocio, capacítese adecuadamente para no cometer errores financieros.

TRABAJO

Espere grandes ascensos si demuestra su esfuerzo, espere mantenerse en el mismo lugar si se relaja en exceso. Los cambios en la carrera del signo caballo estarán indicados por sus propios esfuerzos.

AMOR

Los caballos continúan en una racha positiva en cuanto al amor. Nuevas oportunidades llegan a su vida, mejores relaciones personales y sentimientos encontrados.