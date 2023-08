A pocos episodios de llegar al final de la segunda entrega de “And Just Like That”, la reaparición de un personaje nos devuelve el interés por este reboot de la adorada serie de los 90s, “Sex and the City”. Se trata de Aidan Shaw, el ex novio y prometido de Carrie Bradshaw. Precisamente, fue él a quien engañó con su eterno amor, Mr. Big. Dos décadas más tarde, la audaz escritora se reencuentra con quien para muchos debió ser su alma gemela.

Foto: HBO Max

En el episodio anterior de “And Just Like That”, Carrie le envió un correo electrónico a uno de sus grandes amores, Aidan Shaw. Para su suerte, el novio más apuesto que tuvo también le correspondió.

Así, durante el almuerzo con Charlotte y Miranda, Carrie reveló que Aidan -que estará en Nueva York para una reunión- la invitó a cenar ese jueves. El hecho de que la cena coincidiera con el Día de San Valentín no pasó desapercibido para el trío de amigas.

Cuando el día de San Valentín llegó, Carrie se dirigió al restaurante donde vería a su ex novio después de 13 años, desde los sucesos de “Sex and the City 2″ y casi se pierde la cena.

Foto: HBO Max

Después de darse cuenta de que lo había estado esperando en el restaurante equivocado, Carrie encontró a Aidan fuera, en la calle. Cenaron juntos, y su especial química seguía siendo evidente. Después de cenar, incluso tomaron un taxi juntos para volver al apartamento de Carrie.





Pero cuando Aidan se paró frente a su edificio, asomándose a su ventana, los viejos recuerdos volvieron a él y recordó que fue precisamente ese lugar en el que se desmoronó su relación.

Foto: HBO Max

“En el restaurante, pensé qué bien... Volvimos a donde empezamos”, dijo. “Pero aquí es donde terminamos, con la p*** pared que no pude romper, los pisos... que rehice. Todo eso está mal, y está todo ahí”, se lamentó.

Carrie comprendió la perspectiva de Aidan y cuando parecía que ese sería el final de su historia, Aidan regresó hacia su ex novia y le dijo “Esto es Nueva York. Tienen hoteles, ¿verdad?”, frase que fue seguida de un apasionado beso.

“Y así como así, Aidan y yo volvimos a estar en la misma página”, dijo Carrie poniéndole fin al capítulo.