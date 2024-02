Bien dicen que la infidelidad es como un cuchillo en la espalda: duele, sangra y deja cicatrices en la víctima. A todas luces un crimen cometido a sangre fría cuando hablamos de los famosos infieles seriales. Una terrorífica etiqueta que el controversial cantante Christian Domínguez se ha ganado en redes sociales y que esta vez ha vuelto a salir a la luz luego del ampay nacional en el que se le acusa de haber sido infiel a su más reciente pareja, la también cumbiambera Pamela Franco.

Para entender el modus operandi de este perfil en el mundo del amor, conversamos con una experta en el mundo de las relaciones amorosas, la psicóloga y terapeuta de parejas Massiel Martel, quien nos enseña la primera regla para sobrevivir a los infieles seriales: aprender a reconocerlos.

¿Qué son los infieles seriales?

Para identificar al autor del crimen, primero necesitamos entender qué significa realmente la infidelidad. “Es cometer una falta o hacer algo que va fuera de los acuerdos de lealtad o fidelidad en la relación”, según la experta. Una acción que, en realidad, va mucho más allá de la conocida aventura amorosa a espaldas de la pareja. Va desde micro infidelidades como tomarse un café con un ex interés romántico o físico hasta las dramáticas infidelidades como las que conocemos hoy en día. Todo dependerá del contexto y los acuerdos en la relación.

Siendo así, podemos identificar al infiel serial como una persona que ha cometido actos de infidelidad con la misma o diferentes parejas . Una conducta repetitiva que demuestra falta de madurez emocional y necesidad de validación constante. “El infiel serial va rompiendo una y otra vez esta serie de acuerdos establecidos. Lo podemos ver en sus anteriores relaciones o dentro de la misma relación sostenida a lo largo del tiempo”, revela la psicóloga.

Si el sospechoso cumple con todos los patrones mencionados, será fácil reconocerlo con el paso del tiempo. Y si te asalta la duda de que podría dejar de atacar para camuflarse, tranquila, porque no puede evitar formar parte de un ciclo. Al infiel serial le atrae tanto engañar como estar en una relación . No siguen el razonamiento lógico de que si quieren tener libertad lo más natural es elegir la soltería (en el caso de las parejas monógamas claro). Este impulso de querer tener todo hace que formen parte de este inevitable ciclo, según cuenta la especialista en el tema.

(Foto: Freepik)

El ciclo de la infidelidad serial

Los mencionados patrones de conducta del infiel serial se muestran claramente a lo largo de este ciclo que, de acuerdo a la psicóloga Massiel, podemos dividir en 7 fases:

Insatisfacción: Toda infidelidad nace de la insatisfacción, incluidas las seriales. Este estado no necesariamente nace en la relación. Puede manifestarse en ella, pero también provenir de vacíos emocionales que son mucho más grandes que los que la pareja pueda cubrir. Un problema que trasciende a la siguiente fase por falta de comunicación en la relación.

Búsqueda de validación: “Como no tengo satisfacción en mi relación actual, busco llenar afuera esos vacíos emocionales. Busco sentirme importante con otras personas que me presten atención y muestren su interés en mí”, es como razonaría el infiel serial para justificar sus acciones.

Conexiones: Obtenida la validación, el infiel serial empieza a conectar con las personas que se la brindaron. Las ve con más frecuencia, conversa o chatea más seguido para mantener algún tipo de vínculo cercano.

Fase de atracción: Esta creciente cercanía puede ser pura atracción física, pero también emocional. Si siente que hay cosas que su actual pareja no le da, siente satisfacción al sentirse lleno con lo que la otra le brinda. Aquí es donde se empieza a plantear la idea de mantener algún tipo de relación a espaldas de ella.

Toma de decisiones: Básicamente es donde se decide si cometer o no la infidelidad. Porque sí, ser infiel es una elección, no una necesidad. “El tema con la infidelidad serial es que en esta parte siempre hay una decisión de engaño”, afirma la experta.

Engaño: Aquí es donde se comete la traición a la pareja. Donde evidentemente hay mentiras, tensiones, malestares, ocultamiento, entre otros.

Recompensa/culpa: La parte final del ciclo que alimenta las ganas de engañar de nuevo y hace que la infidelidad se vuelva en serie. Y no es que quien la cometa no pueda ser capaz de sentir culpa o miedo a ser descubierto. De acuerdo a la psicóloga, “puede llegar a sentir remordimiento, pero nunca será proporcional o equiparable a la sensación de bienestar o placer que brinda el engaño. Por eso continúa”. Esa sensación, sea de tranquilidad, adrenalina, intensidad, enamoramiento o lo que sea nunca será suficiente a la larga. Tarde o temprano, la insatisfacción vuelve a llegar y el infiel la busca en otra persona. Así, el ciclo se repite una y otra vez.

(Foto: Freepik)

Qué hacer si te enfrentas a un infiel serial

¿Notas que tu pareja es un infiel serial en potencia? Lo primero que debes hacer es decírselo. Puede sonar un poco inocente, pero la confrontación es el primero paso que tú debes seguir, ya que, obviamente, el otro no confesará por cuenta propia. Expresa tus dudas y díselo a tu pareja. Fijate en su historial amoroso. Si nunca no ha trabajado en cómo lidiar con la soledad, lo recomendable será que te alejes definitivamente.

Y recuerda que tener solo voluntad no es suficiente. Los cambios vienen a través de las acciones, así prometa o jure que lo hará. “Es algo sistemático. Es un patrón. Se repite una y otra vez hasta que la persona empieza a normalizar el vivir dentro de este espacio. Este tipo de infidelidades es extremadamente difícil de superar en pareja. En la mayoría de casos si se recomendaría una separació n”, aclara la especialista. Si llevas mucho tiempo con tu pareja y ocurren infidelidades a lo largo de la relación (así haya pasado mucho tiempo entre ellas), tú corres peligro de normalizar la infidelidad cuando te das cuenta. Corres el peligro de vivir constantemente en un espacio tóxico.

“¿Lo que empieza mal termina mal?”, una pregunta que genera debate y que puede ser fácilmente respondida en casos donde el infiel serial va por la vida saltando de relación en relación. Tiene una aparentemente estable, empieza otra en paralelo, termina a la primera, vuelve oficial a la segunda y así sucesivamente. El razonamiento del infiel serial es así de simple: “Pase lo que pase, va a haber una persona que va a satisfacer esas necesidades personales que tengo”.